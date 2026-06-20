巨人、浅野HRで1点リード

中日対巨人の一戦は、3回を終えて巨人が1点をリード。3回裏、巨人の浅野がソロホームランを放ち、先制点を奪った。中日は無得点で、試合は序盤を終え、緊迫した投手戦の様相を呈している。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 65 35 29 1 .547 -
1 阪神 65 35 29 1 .547 -
3 巨人 65 34 29 2 .540 0
4 DeNA 65 26 37 2 .413 8
5 広島 63 23 37 3 .383 10
6 中日 65 23 41 1 .359 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 67 41 24 2 .631 -
2 ソフトバンク 64 37 27 0 .578 3
3 オリックス 65 36 28 1 .562 4
4 日本ハム 68 38 30 0 .559 4
5 ロッテ 65 32 31 2 .508 8
6 楽天 65 23 41 1 .359 17