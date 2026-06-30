阪神 vs 中日の試合開始前情報

  • 対戦カード：阪神 vs 中日
  • 開催球場：阪神甲子園球場
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 中日2勝-阪神3勝（5/20 中日7-8阪神 (阪神)、5/19 中日2-4阪神 (阪神)、5/6 阪神2-0中日 (阪神)、5/5 阪神3-7中日 (中日)、5/4 阪神3-7中日 (中日)）

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 巨人 69 37 30 2 .552 -
2 ヤクルト 69 37 31 1 .544 0
2 阪神 69 37 31 1 .544 0
4 広島 68 26 39 3 .400 10
5 DeNA 70 27 41 2 .397 10
6 中日 71 26 44 1 .371 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 75 44 29 2 .603 -
2 ソフトバンク 70 41 28 1 .594 1
3 日本ハム 75 42 33 0 .560 3
4 オリックス 72 38 33 1 .535 5
5 ロッテ 69 33 33 3 .500 7
6 楽天 71 27 43 1 .386 15