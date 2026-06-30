ＤｅＮＡ vs 広島の試合開始前情報
- 対戦カード：ＤｅＮＡ vs 広島
- 開催球場：ＨＡＲＤ ＯＦＦ ＥＣＯスタジアム
- 過去の対戦成績：過去5試合: 広島1勝-ＤｅＮＡ3勝（5/21 広島1-3ＤｅＮＡ (ＤｅＮＡ)、5/20 広島4-3ＤｅＮＡ (広島)、5/19 広島1-3ＤｅＮＡ (ＤｅＮＡ)、5/6 ＤｅＮＡ10-0広島 (ＤｅＮＡ)）
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「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
「広島カープ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|巨人
|69
|37
|30
|2
|.552
|-
|2
|ヤクルト
|69
|37
|31
|1
|.544
|0
|2
|阪神
|69
|37
|31
|1
|.544
|0
|4
|広島
|68
|26
|39
|3
|.400
|10
|5
|DeNA
|70
|27
|41
|2
|.397
|10
|6
|中日
|71
|26
|44
|1
|.371
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|75
|44
|29
|2
|.603
|-
|2
|ソフトバンク
|70
|41
|28
|1
|.594
|1
|3
|日本ハム
|75
|42
|33
|0
|.560
|3
|4
|オリックス
|72
|38
|33
|1
|.535
|5
|5
|ロッテ
|69
|33
|33
|3
|.500
|7
|6
|楽天
|71
|27
|43
|1
|.386
|15