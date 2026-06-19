“生配信ラジオ”7年以上継続、ダウ90000蓮見の助言で再生数アップ…ニューヨークが明かすYouTubeへのこだわり

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。今回の放送では、お笑いコンビ・ニューヨーク（嶋佐和也さん、屋敷裕政さん）が登場！ 本記事では、ニューヨークさんのYouTubeチャンネル「ニューヨーク Official Channel」について伺った模様をお届けします。

◆“毎週生配信”を続ける理由

れなち：ニューヨークさんのYouTubeで、「ニューヨークのニューラジオ」を日曜日の夜10時に生配信されていますよね？

屋敷：そうですね。たまに収録もありますけど、ほぼ毎週生配信っすね。それも2019年からやっていますから、7年以上やってますよ。

れなち：生配信にこだわっているのって、何か理由があるんですか？

屋敷：元々あんまおらんかったんですよ、YouTubeで毎週決まった時間に生でラジオをやってる人が。今もあまりいないですけど。

れなち：確かに毎週はなかなか忙しいですし、できなくなったりしますよね。

屋敷：それを、ちゃんとオールナイトニッポン0（ZERO）で一緒にやっていたスタッフさんで固めて、決まった仕事としてちゃんとやろうっていうコンセプトでしたね。

れなち：やっぱり、ラジオをやっているのとやっていないのとでは全然違いますか？

屋敷：もうやっているのが普通になったからあれですけど、「コンビでしゃべる時間があったほうがええかな」くらいの感じですね。

◆下の世代の助言で再生数アップ

れなち：YouTube全体でいうと、ダウ90000の蓮見（翔）さんにYouTubeの企画をもっと広い層に見てもらえるものに……みたいな指南をされていたじゃないですか？

屋敷：あ、山崎さん見てくれたんすか？

れなち：はい（笑）。

嶋佐：ありがとうございます。

屋敷：蓮見くんに俺らのYouTubeのコンサルじゃないけど、「どうしたらいいかな？」って聞いたら、「2人でなんかもっとベタなことをやったほうがいいです」って言われて。それで、カバンの中身を見せ合うやつとか……（笑）。

嶋佐：今さらね。

れなち：購入品紹介とかされていましたね（笑）。

屋敷：いろいろ撮りましたよ。

れなち：それによって、何か変化はありましたか？

屋敷：コンビニのグミを食べるとか、アイスを食べる動画を撮ったんですけど。それこそ、女性のメイクさんとか、女性の芸能人の方にめっちゃ言ってもらえます。

れなち：へえー！ ちゃんと反響があるんですね。

屋敷：今までの動画はそんなに言われんかったけど、やたらグミとかアイスの動画は言われます。

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れなち：でも、下の世代の意見も聞くんですね。なんか柔軟というか。

屋敷：確かに、下の世代のほうが聞くかもしれないですね。上の世代にアドバイスしてもらおうっていうのはあまりないかも。

嶋佐：基本的にアドバイスを受けるっていうのは滅多にないですけど、蓮見くんに関しては、たまたま僕らのことを蓮見くんがちょいちょい好いてくれているので、ノリ半分で「ちょっとアドバイスしてよ」みたいな感じで呼んで。そしたら、ものすごく真剣に考えてくれたんですよ。だから、僕らも応えて「ちょっとやってみようか」って。

れなち：それをフィードバックしたんですか？

嶋佐：フィードバックして、そういうことをやったら、やっぱり、ちょっと再生数も伸びたっぽいです。

屋敷：えらいもんで。

れなち：すごい！

嶋佐：基本バズったりしないんですけど、それをきっかけに、まだ見てもらっていない人にも見てもらえたらありがたいですね。

＜番組概要＞

番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。

放送日時：毎週月～木曜 13:00～14:55

パーソナリティ：山崎怜奈

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/

番組公式X：@darehanaTFM