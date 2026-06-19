SixTONESの森本慎太郎が18日、都内で行われた「レチスパアンバサダー就任＆新CM発表会」に登壇した。

「15秒にしては濃厚なCMになった」仕上がりに手応え

「レチスパ」は、エイチームウェルネスが開発したレチノール配合のクリームシャンプー。発表会では、アンバサダーを務める森本が出演する新CM「試してレチスパ」編(7月18日から放送)がお披露目された。

同ブランドのアンバサダーに就任した森本は、“レチスパカラー”のオレンジ色のスーツ姿で登場。完成したCMの感想を聞かれると、森本は「僕らしさも感じられるし、『レチスパ』の魅力もちゃんと伝わってるのかなと。15秒にしては濃厚なCMになったのかなと思いました」と仕上がりの手応えを明かした。

また、CMでは小さなサイズになった姿も披露しており、森本は「SixTONESというグループにいるんですけど、メンバー6人比べると僕って大きい方の人間なので、小さくされることってないんです。逆に大きくなっちゃうことの方が多いんですけど……」としたうえで、「小さくなった自分って意外とかわいいんだな、と思って。『慎太郎、ちっちゃいのもいけんだな』って思いましたね」と笑顔で感想を語った。

CMでは、小さなサイズになり、大きなレチスパにしがみつく姿も披露している森本。撮影で印象深かったことを聞かれると、「大きいレチスパにしがみつきながら撮ってたんです。体勢がしんどくて大変だったんですけど」と苦労を明かしつつ、「すごくいいCMになったので、あそこ頑張ってよかったなと思いました」と満足げな表情。さらにMCから、普段何かにしがみつく機会はないのでは? と振られると、「子どものころ、木登りしていたときぐらいじゃないですか、何かにしがみついていたのは」とほほ笑んでいた。