毎日使う水だからこそ、その質にはこだわりたいですよね。もし、ご自宅の蛇口をひねるたびに、まるで湧き水のような、美しく機能的な水が流れ出てきたら――。皆さんは、日々の生活がどのように変わると想像しますか？

現代において、私たちの「水」に対する意識は大きく変化しています。そんな中、株式会社SUISO JAPANが、家庭の全水栓を「ナノバブル×水素水」に変える据置型システム「Suilive Flow（スイリーブフロー）」を発表しました。これは単なる浄水器やシャワーヘッドの延長ではありません。家全体をまるで高級スパのように、そしてもっと言えば、天然の泉のように変えてしまう可能性を秘めた、まさに次世代の「水インフラ」です。そして嬉しいことに、この「Suilive Flow」を実際に見て、触れて、その水の心地よさを体感できるショールームが、2026年6月16日、銀座にオープンしました。

Suilive Flowとは？家全体を「ナノバブル×水素水」に変える革新

「Suilive Flow」の最大の魅力は、なんと言ってもそのコンセプトにあります。

家中すべての水が、ナノバブル×水素水に。

キッチン、シャワー、お風呂、洗面台、トイレ、さらにはお庭の水まで、住まいの中のありとあらゆる水が「ナノバブル水素水」になるというのです。これまでの部分的な改善ではなく、生活空間すべてをワンランク上の水で満たすという発想は、まさに目から鱗でした。

想像してみてください。朝の洗顔、歯磨き、料理、シャワー、湯船に浸かる瞬間、そして洗濯やガーデニングまで、すべてのシーンで質の高い水が使える生活を。それは、私たちの健康や美容、ひいてはQOL（生活の質）全体に大きな影響を与えるのではないでしょうか。

注目すべき3つのポイント

1. 科学が証明する「ナノバブル」の力

「ナノバブル」とは、目に見えないほど微細な泡のことで、水中に大量に存在することで、様々な良い効果をもたらすと言われています。

「Suilive Flow」で生成される水は、このナノバブルが格段に増加します。第三者検査機関の測定では、原水の約400万個/mlに対し、「Suilive Flow」使用時には約2,000万個/mlにまで微細気泡の粒子数が増加したとのこと。

この微細な泡が、水の「なじみやすさ」を高め、汚れを吸着しやすくしたり、肌や髪への浸透力をサポートしたりする効果が期待できます。つまり、洗浄力がアップしたり、肌の調子が整ったりといった、日々の生活の中で嬉しい変化を感じられるかもしれませんね。

2. 安心と信頼の「メイドインジャパン品質」

水に関わる製品だからこそ、その品質にはこだわりたいもの。Suilive Flowは、医療機器の品質マネジメント規格であるISO13485認証を取得した自社工場で製造されています。

医療機器レベルの厳格な品質管理体制のもと、設計から製造まで一貫して行われているというのは、製品への信頼感を大きく高めるポイントです。日々の生活の基盤となる水だからこそ、こうした「安心」は非常に重要だと感じました。

3. スマートな暮らしをサポートする「Bluetooth機能」

さらに、本体にはBluetoothが搭載されており、専用アプリと連携することで稼働状況などをスマートに管理できるとのこと。忙しい現代において、機器の状態を簡単にチェックできるのは、日々のメンテナンスをより手軽にしてくれます。

あなたのライフスタイルに合わせた選択肢：製品ラインナップと長期的な投資

Suilive Flowには、2つのモデルが用意されています。

モデル名 メーカー希望小売価格（税込） 外形寸法 機能性 カラー Standard model 1,320,000円 H565×W608×D304mm 高濃度水素／ナノバブル ブラックパール／ホワイトパール／メタリックグレー Luxe model 1,977,800円 H680×W850×D490mm 高濃度水素／ナノバブル／水質向上／塩素減少／軟水化 ブラックパール／ホワイトパール／メタリックグレー

Standardモデルでも十分に高機能ですが、私が特に注目したのはLuxeモデルです。

高濃度水素とナノバブルに加えて、 「水質向上」「塩素減少」「軟水化」 といった機能が追加されています。特に日本のように硬水地域と軟水地域が混在する国では、ご家庭の水を軟水化できるというのは大きなメリットではないでしょうか。肌や髪への影響だけでなく、家電の寿命にも関わってきますから、この機能は非常に魅力的です。

価格はStandardモデルが約132万円、Luxeモデルが約198万円と、決して安価な買い物ではありません。しかし、これは単なる水の設備投資ではなく、ご自身の、そしてご家族の「水の質」、ひいては「生活の質」そのものへの長期的な投資と考えることができます。ISO認証工場で製造された耐久性と、以下で紹介する手厚いメンテナンスパックを考慮すれば、その価値は十分に納得できるものだと感じました。

安心して長く使うための「メンテナンスパック」

高額な製品だからこそ、長く安心して使いたいですよね。Suilive Flowには、業界最高クラスという手厚い保証が用意されています。

3年パック：75,000円 （1年点検3年分／メーカー保証3年）

5年パック：100,000円 （1年点検5年分／メーカー保証5年）

定期的な点検と長期保証があることで、導入後も安心して使い続けられるのは、購入を検討する上で非常に心強いポイントです。

百聞は一見にしかず！銀座で「未来の水」を体験する贅沢

ここまで「Suilive Flow」の魅力をお伝えしてきましたが、やはり「水」という感覚的なものは、実際に体験してみないと本当の価値は伝わりにくいものです。

そんな私たちのために、 「Suilive東京銀座店」 がオープンしました。このショールームでは、日本製の水素吸入器や水素溶解装置などを「見て・触れて・体験」できるとのこと。「Suilive Flow」の実機も展示されているため、導入前にその水の感触や、システムの規模感を直接確認できる貴重な機会です。

「Suilive東京銀座店」は、マルイ有楽町5Fにあります。銀座というアクセスしやすい立地で、気軽に足を運べるのも嬉しいですね。ぜひ一度、この新しい「水の体験」を味わってみてはいかがでしょうか。

「水素と生きる。」SUISO JAPANが描く壮大な未来

株式会社SUISO JAPANは、ただ製品を開発・販売するだけでなく、その先に壮大なビジョンを描いていることが、代表の稲石氏の言葉から伝わってきました。

「水素の本質、健康の本質を捉えた製品を開発できたことで、世界の多くの人や動物のために役立てるという自信が確信に変わりました。さらにこの技術を農業や水産といった分野にも転用し、『水素と生きる。』時代を目指して、これからも精進してまいります。」

この言葉からは、単なる水の質向上に留まらず、私たちの生活、さらには地球全体の未来まで見据えた企業姿勢がうかがえます。医療機器製造業の許可（許可番号 27BZ200788）も取得していることから、その技術力と信頼性は非常に高いと言えるでしょう。

「水素と生きる。」という言葉が示すように、SUISO JAPANは、水素技術を通じて私たちの健康や環境に貢献しようと本気で取り組んでいる企業だと感じました。

まとめ：新しい「水の常識」があなたの家から始まる

「Suilive Flow」は、これまでの「水の常識」を塗り替える可能性を秘めた、革新的なシステムです。家中すべての水を「ナノバブル×水素水」に変えることで、私たちの生活はより豊かで快適なものになるでしょう。

初期投資は必要ですが、長期的な視点で見れば、健康、美容、そして日々の暮らしの質向上への確かな投資となるはずです。ぜひ一度、銀座のショールームで、その「未来の水」を体験してみてください。きっと、新しい発見があるはずです。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。