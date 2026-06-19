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OUT
9番 村上 頌樹 見逃し三振 3アウト
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OUT
8番 熊谷 敬宥 空振り三振 2アウト
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OUT
7番 坂本 誠志郎 ショートゴロ 1アウト
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OUT
6番 勝又 温史 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
5番 宮﨑 敏郎 フォアボール ランナー：1、3塁
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OUT
4番 筒香 嘉智 セカンドゴロ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
阪5-3Ｄ
ライト 森下 翔太が後逸 ＤｅＮＡ得点！ 阪 5-3 Ｄ ランナー：2塁
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OUT
阪5-1Ｄ
3番 佐野 恵太 ライトヒット ランナー：2塁
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OUT
2番 牧 秀悟 センターツーベースヒット ランナー：2、3塁
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OUT
1番 蝦名 達夫 デッドボール ランナー：1塁
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OUT
9番 石田 裕太郎 見逃し三振 1アウト
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OUT
6番 髙寺 望夢 サードゴロ 3アウト
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OUT
5番 大山 悠輔 ライトヒット ランナー：1塁
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4番 佐藤 輝明 空振り三振 2アウト
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OUT
3番 森下 翔太 ファーストフライ 1アウト
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8番 戸柱 恭孝 セカンドゴロ 3アウト
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7番 宮下 朝陽 ライトフライ 2アウト
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OUT
6番 勝又 温史 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
阪5-1Ｄ
5番 宮﨑 敏郎 ライトホームラン ＤｅＮＡ得点！ 阪 5-1 Ｄ
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OUT
4番 筒香 嘉智 センターフライ 1アウト
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OUT
2番 中野 拓夢 見逃し三振 3アウト
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OUT
1番 福島 圭音 見逃し三振 2アウト
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OUT
9番 村上 頌樹 見逃し三振 1アウト
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OUT
3番 佐野 恵太 センターフライ 3アウト
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OUT
2番 牧 秀悟 レフトフライ 2アウト
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OUT
1番 蝦名 達夫 見逃し三振 1アウト
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OUT
8番 熊谷 敬宥 ショートゴロ 3アウト
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OUT
阪5-0Ｄ
7番 坂本 誠志郎 ライトホームラン 阪神得点！ 阪 5-0 Ｄ
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阪3-0Ｄ
6番 髙寺 望夢 ライトツーベースヒット 阪神得点！ 阪 3-0 Ｄ ランナー：2塁
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OUT
阪2-0Ｄ
5番 大山 悠輔 ショートゴロ 阪神得点！ 阪 2-0 Ｄ 2アウト ランナー：2塁
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OUT
阪1-0Ｄ
4番 佐藤 輝明 ライトツーベースヒット 阪神得点！ 阪 1-0 Ｄ ランナー：2、3塁
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OUT
3番 森下 翔太 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
2番 中野 拓夢 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
1番 福島 圭音 ライトヒット ランナー：1塁
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