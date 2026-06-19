楽天、ロッテに1点リードで序盤終了
楽天が1回表に2点を先制。ロッテは2回裏に1点を返し、3回表に楽天が2点を追加しリードを広げた。しかし、3回裏にロッテも2点を奪い追い上げ、4-3で楽天が1点リードのまま中盤へ入る。マッカスカーのホームランなどが楽天打線を牽引。
【スタメン】
ロッテ: 1(二)小川 2(遊)友杉 3(右)西川 4(一)ソト 5(捕)佐藤 6(左)山口 7(三)安田 8(指)ポランコ 9(中)愛斗 10(投)ジャクソン
楽天: 1(三)平良 2(中)辰己 3(右)佐藤 4(指)マッカスカー 5(二)黒川 6(一)浅村 7(左)渡邊佳 8(遊)ワォーターズ 9(捕)堀内 10(投)荘司
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「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|巨人
|64
|34
|28
|2
|.548
|-
|2
|ヤクルト
|64
|34
|29
|1
|.540
|0
|2
|阪神
|64
|34
|29
|1
|.540
|0
|4
|DeNA
|64
|26
|36
|2
|.419
|8
|5
|広島
|62
|23
|36
|3
|.390
|9
|6
|中日
|64
|22
|41
|1
|.349
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|66
|41
|23
|2
|.641
|-
|2
|ソフトバンク
|63
|37
|26
|0
|.587
|3
|3
|オリックス
|64
|35
|28
|1
|.556
|5
|4
|日本ハム
|67
|37
|30
|0
|.552
|5
|5
|ロッテ
|64
|31
|31
|2
|.500
|9
|6
|楽天
|64
|23
|40
|1
|.365
|17