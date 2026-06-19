楽天、ロッテに1点リードで序盤終了

楽天が1回表に2点を先制。ロッテは2回裏に1点を返し、3回表に楽天が2点を追加しリードを広げた。しかし、3回裏にロッテも2点を奪い追い上げ、4-3で楽天が1点リードのまま中盤へ入る。マッカスカーのホームランなどが楽天打線を牽引。

【スタメン】

ロッテ: 1(二)小川 2(遊)友杉 3(右)西川 4(一)ソト 5(捕)佐藤 6(左)山口 7(三)安田 8(指)ポランコ 9(中)愛斗 10(投)ジャクソン

楽天: 1(三)平良 2(中)辰己 3(右)佐藤 4(指)マッカスカー 5(二)黒川 6(一)浅村 7(左)渡邊佳 8(遊)ワォーターズ 9(捕)堀内 10(投)荘司

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