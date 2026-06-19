楽天、ロッテに1点リードで序盤終了

楽天が1回表に2点を先制。ロッテは2回裏に1点を返し、3回表に楽天が2点を追加しリードを広げた。しかし、3回裏にロッテも2点を奪い追い上げ、4-3で楽天が1点リードのまま中盤へ入る。マッカスカーのホームランなどが楽天打線を牽引。

【スタメン】

ロッテ: 1(二)小川 2(遊)友杉 3(右)西川 4(一)ソト 5(捕)佐藤 6(左)山口 7(三)安田 8(指)ポランコ 9(中)愛斗 10(投)ジャクソン

楽天: 1(三)平良 2(中)辰己 3(右)佐藤 4(指)マッカスカー 5(二)黒川 6(一)浅村 7(左)渡邊佳 8(遊)ワォーターズ 9(捕)堀内 10(投)荘司

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 巨人 64 34 28 2 .548 -
2 ヤクルト 64 34 29 1 .540 0
2 阪神 64 34 29 1 .540 0
4 DeNA 64 26 36 2 .419 8
5 広島 62 23 36 3 .390 9
6 中日 64 22 41 1 .349 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 66 41 23 2 .641 -
2 ソフトバンク 63 37 26 0 .587 3
3 オリックス 64 35 28 1 .556 5
4 日本ハム 67 37 30 0 .552 5
5 ロッテ 64 31 31 2 .500 9
6 楽天 64 23 40 1 .365 17