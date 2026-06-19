投手戦、3回終了時点0-0
広島対ヤクルトは、3回を終え両チーム無得点の投手戦。互いに譲らず、0対0のまま試合は中盤へ向かう。序盤は得点が入らず、両チームともチャンスを活かせない展開となっている。
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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「広島カープ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|巨人
|64
|34
|28
|2
|.548
|-
|2
|ヤクルト
|64
|34
|29
|1
|.540
|0
|2
|阪神
|64
|34
|29
|1
|.540
|0
|4
|DeNA
|64
|26
|36
|2
|.419
|8
|5
|広島
|62
|23
|36
|3
|.390
|9
|6
|中日
|64
|22
|41
|1
|.349
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|66
|41
|23
|2
|.641
|-
|2
|ソフトバンク
|63
|37
|26
|0
|.587
|3
|3
|オリックス
|64
|35
|28
|1
|.556
|5
|4
|日本ハム
|67
|37
|30
|0
|.552
|5
|5
|ロッテ
|64
|31
|31
|2
|.500
|9
|6
|楽天
|64
|23
|40
|1
|.365
|17