乃木坂46賀喜遥香「最後の最後までキャプテンでした」卒業コンサート後に梅澤美波から直接贈られた言葉とは？

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。6月11日（木）の放送では、5月21日（木）におこなわれたライブ「乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE 〜梅澤美波 卒業コンサート〜」の振り返り授業をおこないました。＜リスナーからのメッセージ＞「梅澤美波さんの卒業コンサートを配信で観ました。1曲目の『空扉』から、私は涙が止まりませんでした。さらに、梅ちゃんのソロ曲『もう一つの太陽』では、歌詞もすごく良くて、歌声を聴いて号泣してしまいました。そして、最後に梅ちゃんがファンの皆さんに向けて『これからの乃木坂46を託した』みたいなことをおっしゃっていて、“私はその気持ちに応えたい”と強く思いました。今はすごく寂しいですが、これからの乃木坂46も全力で応援します」（福岡県）賀喜：「もう一つの太陽」めちゃくちゃいい！ 私たちにとって、美波さんは太陽なんです。でも、美波さんにとっても太陽があって、それが乃木坂46の1、2期生さんで、美波さんは「（私も）太陽になりたい」と思って、この乃木坂人生を走ってこられたんだなって。またそれが、私たちには考えられないくらいの重圧とか、いろんなものを背負って頑張っていたんだなっていうのを改めて感じたし、そこにお力添えというか、「私たちは何か美波さんの力になれていたのかな」って、歌っている姿を見ながら思っていました。美波さんのスピーチで、「私自身、自信が持てなくなったときは、『私は乃木坂46というグループに憧れて、大好きなグループに加入できたから、そこに所属する自分は最強だ！』と、そこに自信を持って頑張ってきました」って話しているのを聞いて、私たちからしたら、美波さんが“乃木坂46そのもの”だけど、美波さんもそういう気持ちだったんだなって。だから、私も自信をなくすことはあるけど、そういう風に思えたらいいなって思うし、大好きな美波さんが、私たちに乃木坂46を託してくれたということは、「私たちなら大丈夫だ！」と思ってくれたということだから、そこに自信を持って、胸を張って頑張っていかないとなって思いました。やっぱり、乃木坂46はファンの皆さんがいての私たちなので……そういうことを、円陣のときに美波さんが言ってくれていたんです。「私たちは、ファンの皆さん、スタッフの皆さん、周りの支えてくださっている皆さんがいてくださることで乃木坂46としていられるから、『支えたい』と思ってもらえるようなグループであり続けようね！」っていうことを、最初の頃からずっと言ってくださっていたから。私たちも、皆さんが見ていて「楽しいな」「応援したいな」と思ってもらい続けるグループでありたいなって思いました。賀喜：（ライブが）終わった後に美波さんと写真を撮ったんですけど、そのときに、「私がここまで頑張れたのは、先輩方、美波さんがいてくださったからなんです。これから先どうしていいか分からなくなっちゃうけど、1人で立派に立っていられるように頑張ります！」って伝えたんです。そうしたら、美波さんが「ううん、頼っていいの。1人で頑張ろうとしなくていいの。ここにはいろんなメンバーがいるし、スタッフさんもいるし、なんなら私もいるから。卒業しても私はずっといるし、かっきーの頼れる存在でありたいって思うから、そんなに考え込まなくていいし、頑張ろうとしなくていい。かっきーが『楽しい』って思える道を選び続けるだけで、周りの人も『楽しい！』『ついていきたいな』『かっきーと一緒にお仕事がしたいな』って思ってもらえるから大丈夫！」って、手を握りながら言ってくださって……最後の最後まで美波さんはキャプテンでした。かっこよすぎて「私もこんな人になりたい」って思ったくらい、その言葉がうれしくて……これから乃木坂46をつないでいくために頑張りたいし、美波さんからいただいた言葉も大事にしながら、私自身が笑顔でいられるように頑張っていきたいなって思いました！うーん、もう“懐かしい”になっちゃうな……最高のライブだったなって思います。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info