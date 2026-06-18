SHEIN(シーイン)は、ファッション誌「sweet」でモデルや女優として活躍する横田真悠さんとのコラボレーションを発表した。

今回の企画では、横田さんが同誌の世界観に合わせ、夏を自由に楽しむ「リゾートコーデ」、クラシックを今っぽく着こなす「プレッピー」、ポジティブに輝く「スポーティー」の3つのトレンドテーマに沿ったコーディネートを披露している。ミニワンピースやハット、トップス、アウターやスニーカーなど、SHEINの今季トレンドアイテムを取り入れたスタイリングは、特設サイトで公開中。

リゾートコーデ

プレッピー

スポーティー

コラボレーションを記念し、最大25%オフとなる期間限定の割引クーポンも配布している。クーポンの有効期限は6月28日までで、専用クーポンコード「sweet26PR」を入力することで利用できる。割引額は購入金額に応じて異なり、2,000円以上で10%オフ、5,000円以上で20%オフ、9,000円以上で25%オフとなる。クーポンコードの利用は1アカウントにつき1回限定。

同時に、最大5万円分のギフトカードが当たるSNSキャンペーンを6月14日 23:59まで実施する。賞品はSHEINギフトカード5万円分で、SNSへのキャンペーン投稿へのコメント数またはリポスト数に応じて、当選者数が増加する。詳細は、キャンペーン特設サイトで案内している。