KDDIおよびauコマース＆ライフは6月9日、「au PAY マーケット」が現在の名称に変更してから6周年を迎えたことを記念し、6月12日から7月1日まで「au PAY マーケット 6周年キャンペーン」を開催する。

au PAY マーケット 6周年キャンペーン

全会員を対象とした買い回りポイントアップでは、対象期間中に購入した店舗数に応じてPontaポイント（au PAY マーケット限定）の還元率が上昇。1店舗で1％、2店舗で2％、3店舗で5％、4店舗で6％、5店舗で8％、6店舗以上で11％と段階的に上がる。

買い得メンバーズの特典（最大10％）と店舗からのポイント還元（最大19％）を合算すると、合計最大40％の還元となる。

参加にはキャンペーンページからのエントリーが必要で、1店舗につき1回・総額1,000円以上の購入が条件。還元上限は2,000ポイント。なお、「三太郎の日」（6月13日・23日）と毎週日曜日（6月14日・21日・28日）はさらに特典が加算され、最大45％還元となる。

6周年記念特典ガチャ（Pontaパス会員限定）

最大10,000円割引クーポンなどの特典が必ず当たるガチャを2回実施。第1弾は6月9日～6月21日、第2弾は6月21日～7月1日の期間。参加条件はPontaパス会員かつau PAY マーケット会員であること。

50％以上割引クーポン（Pontaパス会員限定）

対象商品を50％以上割引で購入できるクーポンをキャンペーン初日・最終日限定で配布する。第1回は6月12日～13日、第2回は6月30日～7月1日。売り切れ次第終了となる。

カテゴリセール・初開催（Pontaパス会員限定）

期間ごとに対象カテゴリが入れ替わる4段階のセールを初めて開催。「初夏のまとめ買い祭（グルメ・夏物家電）」（6月12日～17日）、「夏の最旬ファッション・美容祭」（6月17日～22日）、「夏のグルメ生活用品祭（グルメ・生活雑貨）」（6月22日～27日）、「夏の必需品ストック祭」（6月27日～7月1日）の順で展開する。

Pontaパス ポイントUPセレクト 超目玉商品（Pontaパス会員限定）

最大50％のポイント還元となる「超目玉商品」が日替わりで登場する。

タイムセール＋限定クーポン（Pontaパス会員限定）

最大65％割引のタイムセールに加え、Pontaパス限定クーポンを配布。タイムセールとクーポンの併用により、さらに割安な価格での購入が可能となる。