エコー・ジャパンは6月11日、東海エリア初となる直営店「エコー 名古屋栄HAERA店」を、名古屋・栄のラグジュアリーモール「HAERA」3階にオープンする。

店内イメージ

約22坪の店内には最新ゴルフシューズやライフスタイル靴など約180点を取りそろえ、ファッションデザイナー Natacha Ramsay-Levi(ナターシャ・ラムゼイ＝レヴィ)をクリエイティブパートナーに迎えたカプセルコレクション「NRL」や、7月中旬展開予定のデザインプロジェクト「ECCO.Kollektive」など、同エリア初となる限定アイテムも多数展開する。

NRL

オープンを記念した各種サービスを用意する。6月11日～14日まで、3万3,000円以上を購入した先着30名にレザーポーチを贈呈するほか、来店者全員への記念品配布も行う。

ECCO Upcycled レザー ポーチ

6月11日～30日までは店内にデンマークのはっ水加工機「IMBOX」を設置。期間中に靴を購入した人を対象に、水や汚れから守る特殊加工を無料で提供する。

オープン記念サービス IMbox

6月11日～7月12日まで「Instagram ハッシュタグキャンペーン」を開催する。同店で気になった靴を撮影し、指定のハッシュタグや公式アカウントのタグを付けて投稿すると、抽選で2名に岐阜県郡上八幡の古民家宿「水と翠」の宿泊券と、投稿した靴をプレゼントする。