住宅ローンは長期間にわたって返済していくケースも多く、完済までの道のりは決して短くありません。では、実際に住宅ローンを完済した人は、これまでの返済生活を振り返って、どのようなことを感じているのでしょうか。

そこで今回は、マイナビニュース会員305人を対象に「住宅購入・住宅ローンと金利に関するアンケート」を実施。住宅ローンを完済した人に、住宅ローンについて感じているを聞きました。

住宅ローン完済者は「60代」が最多

住宅ローンの利用状況

住宅ローンの利用状況を聞いたところ、「住宅ローンを完済している」と回答した人は114人(37.4%)でした。この114人を年代別に見ると、年代別に見ると、「60代」が34.2%と最多に。

「早めに完済してよかった」返済を終えた安心感

住宅の購入やこれまでの返済についてどのように感じているのか聞いたところ、住宅ローンを完済した人からは、早めに返済を終えたことを肯定的に受け止める声が寄せられています。

「早めに完済して良かったと思っている。」(47歳/男性)



「ローン控除終了とともに全額返済に踏み切って結果によかった」(50歳/男性)



「住宅ローン控除終了と同時に全額返済してよかった」(54歳/女性)



これらの回答からは、単に「完済できた」というだけでなく、ローン控除の終了をきっかけに全額返済するなど、それぞれのタイミングで返済を進めた様子がうかがえます。

繰り上げ返済を活用、予定より早く完済した人も

実際に、繰り上げ返済を活用して、予定より早く住宅ローンを完済したという人もいました。

「昇進による収入増と、ゼロ金利政策のダブル効果で、数度の繰り上げ返済ができ、予定より早く完済できた。運が良かった。今であれば、厳しかったかも。」(64歳/男性)



「共稼ぎでしたので、繰り上げ返済をして20年返済を10年で完済した」(79歳/男性)



「繰り上げ返済を利用してスムーズに返済ができた。」(72歳/男性)



また、当時の金利の高さを踏まえて、早めの返済を考えていたという人も。

「過去の高金利時代のローンであったため、数年後に何とかして繰上げ返済した。」(71歳/男性)



「当時は金利が高く当初は返済額が利子分が多く、早めの返済を考えていた」(74歳/男性)



「32年前に5000万円のローンを組んだ時、利率が3.8%であったことから、早く返済したほうが得と考え、夫婦で頑張って9年1ヶ月で全額返済した。今からは考えられないような高利率でした。」(75歳/男性)



繰り上げ返済を行った理由として、収入が増えたことや共働きだったこと、金利の高さを意識していたことなどが挙げられました。単に「早く返した」というだけではなく、それぞれの家計状況や借り入れ当時の金利環境を踏まえて、返済期間を短縮していたことがわかります。

完済してから気づいた「金利」と「返済額」の重さ

一方で、住宅ローンを完済した現在だからこそ、借り入れや金利について「もっと考えておけばよかった」と感じている人もいます。

「今ならもっと金利を考えるべきだった」(47歳/男性)



「住宅を購入する場合は、もっと借りる金利や支払い金額を計算して返済すれば良かったと思います。どうしても後からになって、支払いに負担がかかりました。」(62歳/男性)



特に、完済後になってから「金利」や「支払い金額」を改めて振り返る声があることから、住宅ローンについては、借り入れ時だけでなく、返済を終えた後にも当時の判断を振り返るケースがあることがわかります。

「大変だった」返済期間中の精神的な負担

早めの完済を肯定的に捉える声がある一方で、返済そのものについては、大変さや精神的な負担を感じていたという人もいました。

「大変だったがなんとかなった」(35歳/男性)



「利息が返せるまで大変だった」(57歳/男性)



「返済は、とても精神的に気苦労した」(66歳/男性)



「大変だった」「精神的に気苦労した」といった回答からは、住宅ローンの完済を迎えた人であっても、そこに至るまでの返済期間には少なからず負担を感じていたことがわかります。金銭的な負担だけでなく、長期にわたる返済そのものが精神的な負担になっていたことをうかがわせる声もありました。

住宅ローンを完済した人は50代以上が中心、完済後の受け止め方はさまざま

今回の調査では、住宅ローンを完済した人は114人(37.4%)でした。そのうち、年代別では「60代」が34.2%で最多となっています。また、住宅ローンを完済した人は50代以上が中心となっていることが分かりました。

住宅ローンを完済した人が現在感じていることを見てみると、「早めに完済して良かった」と振り返る人や、繰り上げ返済によって予定より早く完済した人がいる一方、「今ならもっと金利を考えるべきだった」「支払い金額を計算して返済すれば良かった」と、借り入れ時の判断を振り返る声もありました。また、返済そのものについて「大変だった」「精神的に気苦労した」と感じていた人もおり、完済後の受け止め方は一様ではありません。

住宅ローンの返済期間や完済のタイミングは、借入時期や金利、家計状況などによって異なります。早期完済をよかったと感じる人がいる一方で、返済期間中の負担や、借り入れ時の金利・返済額について振り返る人もいることから、完済のタイミングには一つの正解があるわけではなさそうです。

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住宅購入・住宅ローンと金利に関するアンケート

調査時期: 2026年8月6日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 305人

調査方法: インターネットログイン式アンケート

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