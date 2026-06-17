乃木坂46賀喜遥香「同期の田村真佑と弓木奈於が…」梅澤美波の卒業コンサートで披露した“キュンセリフ”の裏話を明かす

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。6月11日（木）の放送では、5月21日（木）におこなわれたライブ「乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE 〜梅澤美波 卒業コンサート〜」の振り返り授業をおこないました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「『梅澤美波 卒業コンサート』お疲れさまでした。これまでグループを引っ張ってきてくれた梅澤キャプテンが卒業してしまい、とても寂しいです。ライブでは、遥香先生と小川彩ちゃん、梅澤キャプテンが披露した『ファンタスティック3色パン』でのキュンセリフが最高でした。4期生と梅澤キャプテンの『日常』もカッコよかったですし、遥香先生と梅澤キャプテンの関係がとても好きだったので、もっと見ていたかったと思ってしまいました。ライブを配信で観ていて、『これが梅澤キャプテンのつくってきた乃木坂46なんだな』と思い、涙が止まりませんでした。遥香先生、最高のライブをありがとうございました」（秋田県 14歳）

◆「ファンタスティック3色パン」の“キュンセリフ”裏話

賀喜：私は、何曲かやらせていただいたんですけど、そのなかで「ファンタスティック3色パン」を3人で披露させていただきました。もともと齋藤飛鳥さんと山下美月さん、梅澤美波さんのユニット曲なんですけど、飛鳥さんのことを尊敬している彩ちゃんと、美月さんのことを「憧れ」と言っている私のことを美波さんはずっと見てきてくれたから、私たちを選んでくれたのかなって思いました。

この楽曲は、間奏でキュンセリフを言う恒例の流れがあって、私もやらせていただいたんですよ。それで、これはどこにも言ってないと思うんですけど……今回のキュンセリフは、同期の田村真佑と弓木奈於が考えてくれたんです（笑）！ それで、3人だから正直3つしかいらないんですよ。だけど、スタッフさんが2人に「キュンセリフを考えてくれない？」って言ったら、20個くらいバーッと書いて、私の前で披露してくれて（笑）。

そのなかで、私は「うさぎちゃん、寂しくなっちゃうよ～」みたいな……全然覚えてなかった（笑）。そういうセリフを言ったんですけど、これは弓木が考えたもので、私に「あのな、うさぎちゃんやからな、寂しくなってまうねん。こうやって言って！」ってレクチャーしてくれて（笑）。それで、私が楽屋に帰ったときに、2人が「めっちゃ良かった！」って言ってくれた（笑）！ 楽しかったな～！ オリジナルの先輩の衣装を着られたのもうれしかった。

◆4期生＆梅澤美波で「日常」を披露する意味

賀喜：4期生と梅澤美波さんで「日常」をやらせていただいたんですよ。これも、美波さんが「4期生と『日常』をやりたい」って言ってくださったんですけど、4期生って、自分の想いを言うのがちょっとヘタっぴなメンバーが多いんですよね。

それをずっと美波さんが心配してくださっていて、「4期生は、もっと自分の気持ちを言っていいんだからね」っていうことを昔からずっと言ってくれていたんです。それに、「言えないんだったら私が代わりに全部伝えるし、『言葉で伝えるのが苦手だな』って思っているなら、その気持ちを『日常』に全部乗せてぶつけてほしい」って言ってくださって。それがうれしくて、今回のライブでも全部ぶつけました！

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info