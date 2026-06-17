蛙亭 イワクラ、相方・中野は「人として本当にめちゃくちゃ嫌い」 何度も解散を切り出すも踏みとどまった理由とは

きゃりーぱみゅぱみゅがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 ～Touch Your Heart～」（毎週日曜12:30～12:55）。この番組では、きゃりーが自身の趣味や興味のあることについて語ったり、いま輝いているゲストをお迎えしたりしながら、さまざまなエピソードを1冊の本に見立て、紐解いていきます。6月7日（日）、14日（日）の放送では、お笑いコンビ「蛙亭」のイワクラさんをゲストにお迎えしました。ここでは、お笑い芸人を目指したきっかけや、相方の中野周平さんとの独特な関係性について伺いました。イワクラさんは、2012年に「NSC大阪校」同期の中野周平さんと男女コンビ「蛙亭」を結成。今や「キングオブコント」のファイナリスト常連であり、ネタ作りを一手に担うイワクラさん。彼女がお笑い芸人を目指したきっかけは、驚くほど早い段階にありました。きっかけは、テレビで観た吉本新喜劇。「生で観に行きたい！」と親にせがみ、大阪のなんばグランド花月（NGK）へと足を運んだのが小学校3〜4年生のときでした。そこで生のお笑いに触れたイワクラさんは、「舞台で人を笑わせる仕事があるんだって、結構衝撃的でした。もうその日、親に『将来は吉本に行きたい』って言いました」と振り返ります。意外にも、当時の自分は「全然暗めだった」そうです。しかし、その内側には承認欲求は強くあり、「自分のやりたいことはやりたい」という強い芯がありました。小学生時代は男子の友達と遊ぶことが多く、カブトムシを捕まえたり、一輪車で誰よりも早く走る方法を考えたりするやんちゃな女の子だったそうです。そんな環境の中で「男子をどう笑わせるか」を常に考えていたといいます。21歳になり、高校卒業後の2年間のアルバイトで学費を貯め、念願の吉本興業の養成所「NSC大阪校」に入学。しかし、地元・宮崎を離れる際に周りから「売れないから早く帰ってきなさい」と現実を突きつけられ、いざ入学してみると、そこは「イケイケのパリピ」たちが牛耳る世界でした。周囲のノリに馴染めず、入学早々に挫折しかけていたイワクラさん。そんな彼女の運命を変えたのが、現在の相方である中野周平さんとの出会いでした。入学して6月に差しかかるころ、まだコンビを組めていない生徒たちが集められたアピール合戦の場。ボソボソとした小声の大喜利でスベって落ち込んでいたイワクラさんの目に飛び込んできたのは、人気アニメのキャラクター、アムロ・レイのモノマネで大喜利に挑戦していた中野さんの姿でした。中野さんの結果は大スベリ。イワクラさんは「うわ、きちぃ、無理って思って（笑）」と、当時の心境を振り返ります。しかし、大喜利終了後に中野さんのほうから「さっきの大喜利見とったけど、おもしろかったな」と声をかけてきたのです。「アムロごと滑らせていた奴が来た！」と警戒したものの、連絡先を交換して話を重ねるうちに、出会いから1ヶ月後、イワクラさんのほうから「コンビを組んでください」と申し出ることになります。「初めて『面白いね』って言われたんですよね。それで『あ、この人と組んだら、面白いってずっと言ってもらえるかも』って。それが最初の自信がついたきっかけですね」とイワクラさん。その後、人気番組「ゴッドタン」で実力派コント師たちから推薦されたことをきっかけに、一気にブレイクを果たした蛙亭。男女コンビとして絶妙な空気感を醸し出す2人ですが、きゃりーから「一緒にいる時間が長い中で、相手に人として無理な部分があったときのバランスはどうしているのか」という鋭い質問が飛び出すと、リアルすぎる本音が溢れ出しました。「それが本当に課題と言いますか、カルマと言いますか、本当にきついんですよね。人として本当にめちゃくちゃ嫌いなので、それは本人にも直接言っています」と本音を明かします。テレビでも「マジ無理」と公言しているイワクラさんですが、それは決してビジネス不仲ではありません。仕事として割り切ることもできず、何度も限界を迎えては「すまん、解散してくれ。お前無理や、マジで」とストレスをぶつけてきたと言います。解散を切り出すたびに、中野さんは「もうちょっと頑張りますので……」「俺、芸人辞めたら働けるかなぁ、ふぇー」と必死に粘ってくるのだそう。「すごいなんか可愛いけど、すごく憎たらしい（笑）。そうやってきて結局15年なんです」と、お互いの言い分をぶつけ合い、一筋縄ではいかない複雑な絆こそが、蛙亭のコントが持つ唯一無二の深みと、多くの人を引きつける魅力の源泉になっているのかもしれません。番組後半の「チャプターゼロライブラリー」のコーナーでは、ゲストの人生の背中を押してくれた作品や人物を紹介しています。イワクラさんが挙げたのは、作品ではなく、先輩芸人である「小籔千豊」さんの存在でした。「本当に小籔さんにはお世話になっていて、人間として一番尊敬しています。小籔さんのお言葉は、一つひとつが本当に染みるんです」と語るイワクラさんは、以前、私生活が乱れて暴飲暴食が続いていた時期があったそうです。その悩みを小籔さんに打ち明けたところ、こんなアドバイスをもらったと言います。「小籔さんから『どんなに遅くなっても、お風呂には入らないといけない』って言われたんです。お風呂は昔から身体を癒やすための場所だからって、すごく（メカニズムを）教えてくださって。『お湯にエプソムソルト（硫酸マグネシウム）を入れると、マグネシウムの成分で疲れが取れるんやで』」と、健康のことについて細かく教えてもらったそうです。その日を境に、イワクラさんの意識はガラリと変わりました。夜中に小腹が空いて、ついお菓子に手を伸ばそうとした瞬間、頭の中に小籔さんの顔がパッと浮かび……「止めよう……」と踏みとどまれるようになったそうです。現在、イワクラさんは小籔さんがSNSなどで発信しているオンラインサロン「小籔ヘルシー教」に入信中。「ここから健康的にちょっと痩せていきたい」とイワクラさんは語りました。＜番組概要＞番組名：CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 ～Touch Your Heart～放送日時：毎週日曜 12:30～12:55パーソナリティ：きゃりーぱみゅぱみゅ番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/heart/番組公式X： @ChapterZero_JFN