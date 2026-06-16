日本ハム、1点リードで後半戦へ
日本ハムは4回表、大塚瑠晏のタイムリーで先制。その後、両チームとも追加点なく0封が続く。6回を終え、日本ハムが1-0と僅差のリードで後半戦に臨む。
【スタメン】
広島: 1(中)大盛 穂 2(右)名原 典彦 3(二)菊池 涼介 4(一)坂倉 将吾 5(左)Ｓ・ファビアン 6(遊)小園 海斗 7(三)佐々木 泰 8(捕)持丸 泰輝 9(投)斉藤 優汰
日本ハム: 1(遊)水野 達稀 2(中)矢澤 宏太 3(左)水谷 瞬 4(三)野村 佑希 5(二)大塚 瑠晏 6(右)万波 中正 7(一)清宮 幸太郎 8(捕)進藤 勇也 9(投)北山 亘基
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「広島カープ」のニュースまとめ
「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|巨人
|64
|34
|28
|2
|.548
|-
|2
|阪神
|62
|33
|28
|1
|.541
|0
|3
|ヤクルト
|64
|34
|29
|1
|.540
|0
|4
|DeNA
|64
|26
|36
|2
|.419
|8
|5
|広島
|61
|23
|35
|3
|.397
|9
|6
|中日
|64
|22
|41
|1
|.349
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|65
|40
|23
|2
|.635
|-
|2
|ソフトバンク
|63
|37
|26
|0
|.587
|3
|3
|オリックス
|64
|35
|28
|1
|.556
|5
|4
|日本ハム
|66
|36
|30
|0
|.545
|5
|5
|ロッテ
|64
|31
|31
|2
|.500
|8
|6
|楽天
|63
|23
|39
|1
|.371
|16