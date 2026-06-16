賞金総額4億円のビッグトーナメント「EARTH MONDAMIN CUP 2026」がいよいよ開催 女子ゴルフ界の未来を見据えた大会づくりに注目

TOKYO FMグループの「ミュージックバード」が制作し、全国のコミュニティFMで放送中のラジオ番組「Weekly GOLF Review～NO GOLF! NO LIFE!～」。国内外の男女ツアーをはじめとする最新のトーナメント情報をお届けします。番組では、ゴルフがもっと好きになる、これから始めたくなるような話題を紹介。さらに、注目のゴルフ関係者や人気プロゴルファーへのスペシャルインタビューもお楽しみいただけます。今回の放送は、ゴルフタレントの瀬戸晴加が出演。6月25日（木）から開催される「EARTH MONDAMIN CUP 2026」に注目しました。

◆国内最高賞金で挑む大会の進化と世界展開

女子プロゴルフツアー屈指のビッグトーナメントとして注目を集める「EARTH MONDAMIN CUP 2026」が、6月25日（木）から28日（日）までの4日間、千葉県袖ケ浦市のカメリアヒルズカントリークラブで開催されます。

大会を主催するアース製薬株式会社は、大会のさらなる発展とグローバル化を見据え、賞金総額を前年より1億円増額。日本女子ゴルフツアー最高額となる賞金総額4億円、優勝賞金7,200万円という破格のスケールで実施します。番組では、大会実行委員長を務める松下弘征さんをゲストに招き、大会の特徴や、今年からの変更点について話を伺いました。

松下さんは、女子プロゴルフ界の現状について「遠征における宿泊費や移動費など自己負担が大きい一方で、予選を通過しなければ賞金を手にすることができない厳しい世界」と説明します。だからこそ、「少しでも多くの女子プロの皆さんを応援したい」という思いから、今回の高額賞金を設定したといいます。

また、今大会には女子ツアー最多クラスとなる144人の選手が出場予定です。松下さんは「1人でも多くの選手に還元していきたい」と話し、多くの選手が活躍できる舞台づくりにも情熱を注いでいることを明かしました。

さらに、2026年は大会15回目の節目を迎え、大会名称も「アース・モンダミンカップ」から「EARTH MONDAMIN CUP」へ変更されました。背景には、大会のグローバル化への強い意志があります。

もともと「モンダミン」はアース製薬のブランド名ですが、ブランドのグローバル展開に伴い、名称は英語表記へと変更されました。大会についても2025年から海外選手の招待を始めており、「大会もグローバル化していく」という考えから英語表記を採用したといいます。

EARTH MONDAMIN CUPでは、コースや観戦環境の整備も毎年進められています。今年は17番グリーンの改修に加え、1番ホールと9番ホールのあいだに設けられたギャラリープラザを拡張。ファンがより快適に観戦を楽しめるように、ゆとりのあるスペースが確保されました。本大会が最終的に見据えているのは、ゴルフ界最高峰の大会として名高い「マスターズ」のような格式と魅力にあふれる存在です。

松下さんは「マスターズは唯一無二の独創的な大会」と表現し、「選手やギャラリー、（画面の向こうの）視聴者に至るまで、すべての関係者に深い感動を届けられるのがマスターズのすごさです。私たちは、まさにそのような大会になることを目指しております」と力を込めました。

◆来場者を魅了する充実の観戦環境

EARTH MONDAMIN CUPの魅力は、トップレベルのプレーだけではありません。毎年進化を続けるギャラリーサービスも、多くの来場者を惹きつける大きな理由の1つです。

会場内には4ヵ所のギャラリープラザが設置されており、アルコールを除く飲食物を無料で提供。一流ホテルのシェフが手掛ける料理をはじめ、豊富なメニューを楽しむことができます。松下さんは「家族連れで楽しんでいただけるように設計しております」と話し、ゴルフ観戦とともに食の楽しみも満喫してほしいと呼びかけます。

また、観戦環境の充実にも力を入れています。人気のダイヤモンドボックスシートは2026年からさらに快適性が向上し、A棟・B棟ともにエアコンを完備。暑さを気にせずに観戦できる環境が整えられました。一般販売もおこなわれており、迫力あるプレーを快適な空間で楽しむことができます。

そして、大会ではファミリー全員が楽しめる空間づくりにも注力しています。「お子さま向けのキッズコーナーではいろんなゲームが楽しめます。また、ギャラリープラザでは日陰でゆったりと食事や休憩を取ることも可能ですので、ご家族のみなさんが飽きることなく快適に過ごしていただけると思います」と松下さんは紹介しました。

会場には、ゴルフファンには見逃せない特別な観戦エリアも用意されています。グリーンサイドには、マスターズで実際に使用されているものと同じタイプのシートを設置。18番グリーン周辺をはじめ、1番ホールや16番グリーンなど、見どころの多いポイントで選手たちのプレーを間近に観戦できます。松下さんは「無料でご利用いただけるので、会場にお越しになられたギャラリーの方に楽しんでいただきたいです」と呼びかけました。

女子ゴルフツアーが盛り上がりを見せるなか、EARTH MONDAMIN CUPもその一翼を担う大会として進化を続けています。会場での観戦はもちろん、BS・CS放送やインターネット配信でも高品質な中継を楽しめるのが魅力です。

さらに、9番ホールではパナソニックの技術を活用した、ギャラリー向けのラジオ中継も実施予定。会場ならではの新たな観戦体験を提供します。詳しくは、EARTH MONDAMIN CUPの大会公式ホームページをご確認ください。

＜番組概要＞

番組名：Weekly GOLF Review～NO GOLF! NO LIFE!～

放送日時：毎週金曜日 16:00～16:45

パーソナリティ：マーシー西川

番組Webサイト：https://musicbird.jp/cfm/timetable/wgr/