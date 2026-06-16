日ハム広島 序盤は投手戦
日本ハムと広島の3回戦は、両チームとも得点を奪えず0対0で中盤へ。互いに譲らず、投手陣が踏ん張る展開が続いている。試合の均衡を破る一打が待たれる。
【スタメン】
広島: 1(中)大盛 2(右)名原 3(二)菊池 4(一)坂倉 5(左)ファビアン 6(遊)小園 7(三)佐々木 8(捕)持丸 9(投)斉藤優
日本ハム: 1(遊)水野 2(中)矢澤 3(左)水谷 4(三)野村 5(二)大塚 6(右)万波 7(一)清宮幸 8(捕)進藤 9(投)北山
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「広島カープ」のニュースまとめ
「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|巨人
|64
|34
|28
|2
|.548
|-
|2
|阪神
|62
|33
|28
|1
|.541
|0
|3
|ヤクルト
|64
|34
|29
|1
|.540
|0
|4
|DeNA
|64
|26
|36
|2
|.419
|8
|5
|広島
|61
|23
|35
|3
|.397
|9
|6
|中日
|64
|22
|41
|1
|.349
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|65
|40
|23
|2
|.635
|-
|2
|ソフトバンク
|63
|37
|26
|0
|.587
|3
|3
|オリックス
|64
|35
|28
|1
|.556
|5
|4
|日本ハム
|66
|36
|30
|0
|.545
|5
|5
|ロッテ
|64
|31
|31
|2
|.500
|8
|6
|楽天
|63
|23
|39
|1
|.371
|16