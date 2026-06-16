日ハム広島 序盤は投手戦

日本ハムと広島の3回戦は、両チームとも得点を奪えず0対0で中盤へ。互いに譲らず、投手陣が踏ん張る展開が続いている。試合の均衡を破る一打が待たれる。

【スタメン】

広島: 1(中)大盛 2(右)名原 3(二)菊池 4(一)坂倉 5(左)ファビアン 6(遊)小園 7(三)佐々木 8(捕)持丸 9(投)斉藤優

日本ハム: 1(遊)水野 2(中)矢澤 3(左)水谷 4(三)野村 5(二)大塚 6(右)万波 7(一)清宮幸 8(捕)進藤 9(投)北山

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 巨人 64 34 28 2 .548 -
2 阪神 62 33 28 1 .541 0
3 ヤクルト 64 34 29 1 .540 0
4 DeNA 64 26 36 2 .419 8
5 広島 61 23 35 3 .397 9
6 中日 64 22 41 1 .349 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 65 40 23 2 .635 -
2 ソフトバンク 63 37 26 0 .587 3
3 オリックス 64 35 28 1 .556 5
4 日本ハム 66 36 30 0 .545 5
5 ロッテ 64 31 31 2 .500 8
6 楽天 63 23 39 1 .371 16