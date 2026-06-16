西武・阪神、3回終了で0-0
序盤を終えて、西武と阪神は互いに無得点の投手戦を展開。両チームともチャンスは作るものの、あと一本が出ず、得点には結びつかないまま中盤へと進む。0点同士の緊迫した試合が続いている。
【スタメン】
阪神: 1(遊)熊谷 2(二)中野 3(左)森下 4(右)佐藤 5(一)大山 6(中)髙寺 7(三)立石 8(捕)坂本 9(投)才木
西武: 1(左)桑原 2(遊)滝澤 3(一)長谷川 4(三)渡部 5(捕)小島 6(右)カナリオ 7(二)石井 8(中)西川 9(投)武内
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「阪神タイガース」のニュースまとめ
「西武ライオンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|巨人
|64
|34
|28
|2
|.548
|-
|2
|阪神
|62
|33
|28
|1
|.541
|0
|3
|ヤクルト
|64
|34
|29
|1
|.540
|0
|4
|DeNA
|64
|26
|36
|2
|.419
|8
|5
|広島
|61
|23
|35
|3
|.397
|9
|6
|中日
|64
|22
|41
|1
|.349
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|65
|40
|23
|2
|.635
|-
|2
|ソフトバンク
|63
|37
|26
|0
|.587
|3
|3
|オリックス
|64
|35
|28
|1
|.556
|5
|4
|日本ハム
|66
|36
|30
|0
|.545
|5
|5
|ロッテ
|64
|31
|31
|2
|.500
|8
|6
|楽天
|63
|23
|39
|1
|.371
|16