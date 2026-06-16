西武・阪神、3回終了で0-0

序盤を終えて、西武と阪神は互いに無得点の投手戦を展開。両チームともチャンスは作るものの、あと一本が出ず、得点には結びつかないまま中盤へと進む。0点同士の緊迫した試合が続いている。

【スタメン】

阪神: 1(遊)熊谷 2(二)中野 3(左)森下 4(右)佐藤 5(一)大山 6(中)髙寺 7(三)立石 8(捕)坂本 9(投)才木

西武: 1(左)桑原 2(遊)滝澤 3(一)長谷川 4(三)渡部 5(捕)小島 6(右)カナリオ 7(二)石井 8(中)西川 9(投)武内

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