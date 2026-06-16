Amazonは7月10日深夜0時から、プライム会員限定のビッグセール「プライムデー」を開催する。

プライムデー開催

開催期間は7月10日深夜0時～7月13日23時59分まで。今年は日々の暮らしに欠かせない食料品・日用品から、これからの季節に活躍する猛暑対策アイテム、セールだからこそ手に入れたいアイテムまで豊富に取り揃え、前年を上回る300万点以上の商品を魅力的な価格で提供する。

「プライムデー先行セール」を3日間開催

プライムデー先行セール

プライムデー開始3日前の7月7日0時から、一部商品を対象とした先行セールを開催し、家電やファッション、日用品といった人気カテゴリーの一部商品を特別価格で提供する。なお、先行セールの対象商品はプライムデー当日も販売予定だが、在庫がなくなり次第終了となる。

日本でのプライムデー初登場のApple製品もラインアップ

Apple製品もラインアップ

iPhone Air、AirPods Pro 3、Apple Watch SE 3が、日本で初めてプライムデーのセール対象として登場する。いずれの商品も、先行セールからいち早く購入できる。さらにプライムデー当日には、iPhone 15とiPhone 16eも特別価格で提供する。

手頃な価格のアイテムがさらにお得に

2025年10月にスタートした「Amazon Haul(ホウル)」では、日用品からファッションまで、購入しやすい価格の商品を豊富に 取り揃えている。今年のプライムデーでは、7日の先行セールより、幅広いカテゴリーの人気アイテムを特別価格で提供する。

Amazon Haulは、Amazonショッピングアプリの検索バーに「Haul」あるいは「ホウル」と入力するか、メニューアイコンから「Amazon Haul」を選択することで買い物を楽しめる。

プライムデーポイントアップキャンペーン&大抽選会も実施

「プライムデーポイントアップキャンペーン&大抽選会」では、期間中にキャンペーンにエントリーし、買い物対象期間中に合計10,000円(税込)以上購入すると、条件達成状況に応じて追加分のAmazonポイントが還元される(上限:10,000ポイント、期間限定ポイント)。プライム会員はポイント還元率がアップするほか、Amazon Mastercardの利用で追加のポイント還元、対象カテゴリーの商品やAmazon厳選ブランド対象商品からの買い物でさらにポイント還元率がアップする。キャンペーンエントリー期間は6月16日14時00分～7月13日23時59分、対象となる買い物の期間は7月7日0時00分～7月13日23時59分。

また、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも用意している(諸条件あり)。詳細は、キャンペーンページから確認できる。

アカウント連携でdポイントが貯まる

dアカウントとAmazonアカウントを連携した人を対象に、dポイントが貯まる・使えるお得な特典を用意している。新規にアカウント連携をして買い物をした人には、初回購入金額の10%(上限500ポイント)をdポイントで還元する。

さらに、dポイント500ポイントを利用のうえ5,000円(税込)以上買い物をすると、最大100,000ポイントが当たる抽選会に参加できる(この特典はアカウント連携済みのユーザーも対象)。

キャンペーンエントリー期間は6月16日14時00分～7月13日23時59分、対象となる買い物の期間は7月7日0時00分～7月13日23時59分。条件などの詳細は、キャンペーンページで確認できる。