Uber Japanは6月17日から、車いすのまま乗車可能なタクシー車両を指定して配車できるサービス「Uber Assist」の提供エリアを、従来の東京一部エリアから全国47都道府県のUber Taxi利用エリア全域へ大幅に拡大する。

同サービスは高齢者やベビーカー利用者などの多様な移動ニーズに対応するもので、予約不要でUberアプリからオンデマンドに手配できる。迎車車両にはスロープ搭載のユニバーサルデザインタクシーを使用し、「ユニバーサルドライバー研修」を受講したドライバーが乗降をサポートする。

料金は通常のタクシー配車と同様にメーター運賃に基づくが、別途車両指定料金が発生する場合があるとのこと。また、アプリではシニア向けのシンプルモードや、遠方の家族が代わりに配車して現在地をリアルタイムに把握できる代理配車機能も備えている。

さらに6月15日からは、ANAホールディングスが羽田空港で提供を開始するモビリティレンタルサービス「MoVA」との連携を開始した。MoVAは車いすやベビーカーをそのまま外へ持ち出してレンタルできるサービスで、関西、成田に続き国内3例目の導入となる。利用者は羽田空港の各ターミナルに設置された身障者用スペースからUber Assistを配車でき、借りたモビリティを畳むことなくシームレスにタクシーへ乗り換えることが可能となる。

この連携を記念し、6月15日～9月14日、羽田空港にてMoVAを利用した人を対象に「ANA MoVA スタート記念キャンペーン」を実施する。公式予約サイトから羽田空港での貸出サービスを予約・利用し、現地カウンターのQRコードからエントリーした人の中から、抽選で合計15名に「Uber Assist」の乗車に使える1,000円分割引クーポンをプレゼントする。クーポンの有効期限は2026年12月31日まで。