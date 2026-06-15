Uber Japanは6月9日から、羽田空港第3ターミナルに隣接するP5駐車場に新設された「配車アプリ専用乗り場」での試験運用を開始した。

P5駐車場に設置された配車アプリ専用乗り場

同ターミナルにおいて、各社配車アプリが共同利用できる専用乗り場が設置されるのは今回が初。ターミナル到着口から同乗り場がある駐車場8階へは徒歩約5分で移動できる。

配車アプリ乗り場までの道順

近年、訪日外国人旅行者の急増に加え、国内外で配車アプリの利用が拡大しており、空港における二次交通の利便性向上が急務となっていた。専用乗り場の設置により、利用者がスムーズにアプリを利用できる環境が整うほか、効率的な配車オペレーションによって空港周辺道路の車両滞留が抑制され、混雑緩和への寄与が期待できるという。

羽田空港の第1・第2ターミナルでは、すでに配車アプリ専用乗り場が設置されている。同乗り場でのUberアプリ経由の利用件数は、設置前の2025年9月と比較し、設置後の2026年4月には約2倍に増加しており、専用乗り場の整備が移動の利便性向上に繋がっている。

今回の第3ターミナルでの試験運用を通じて、同社は海外からの旅行者を含む多くの利用者に快適でシームレスな移動体験を提供し、円滑な空港アクセス環境の整備に貢献していく。