三井不動産レジデンシャルは6月13日、新築分譲マンション「パークホームズ船橋」の第1期事前案内会を開始した。

パークホームズ船橋 外観完成イメージ

同物件は地上15階建て、総戸数121戸の内廊下設計を採用した分譲マンション。第1期の販売開始は2026年7月下旬を予定している。

JR中央・総武線「船橋」駅から徒歩4分、京成本線「京成船橋」駅から徒歩2分の場所に立地。「船橋」駅は、「東京」駅まで26分、「新橋」駅まで30分、「品川」駅まで35分と、都内主要エリアにいずれも乗り換えなくアクセスできる。複数路線が利用可能な交通利便性と駅前の高い商業利便性を享受できる。

同物件は同社の分譲マンションとして初めて、DXYZが開発する顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」を導入した「全住戸オール顔認証マンション」となる。エントランスやエレベーターホール、宅配ボックスだけでなく各住戸の玄関ドアの解錠にも対応しており、居住者は鍵やスマートフォンを取り出すことなく入館から入室までを手ぶらで行うことができる。両手が塞がっている時でもスムーズに出入りできる利便性と、なりすましなどの不正を防ぐ最先端の技術による高いセキュリティ性を両立する。

エントランス 完成イメージ

さらに、全住戸にリンクジャパンのスマートホームサービス「eLife」を導入する。赤外線リモコン式家電を制御するスマートリモコンや光温湿度センサーを標準採用しており、居住者は専用アプリ「HomeLink」を通じて、外出先からのエアコン操作や、室温に応じた自動制御などが可能となる。さらに、音声や時間予約でコントロールできる電動カーテン、玄関ドアのスマートロック、遠隔からのお湯張りが可能な給湯器リモコンなどの豊富な追加オプションも用意されており、それぞれのライフスタイルに合わせて自由にカスタマイズできる次世代のスマートホーム体験を提供する。