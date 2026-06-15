日本代表DF谷口彰悟（シント・トロイデン／ベルギー）が、FIFAワールドカップ2026の初戦・オランダ代表戦を振り返った。

15日、8大会連続8回目のW杯に臨む日本の初戦が行われ、オランダと対戦した。2010年の南アフリカW杯では敗れていた相手。これまで勝ったことがない相手との対戦は、守勢となった中で前半はスコアレスで折り返すことに。後半先行を許すも、中村敬斗のゴールで同点に。しかし、再び勝ち越しを許したものの、88分にコーナーキックから小川航基がヘッド。これが鎌田大地に当たってゴールに吸い込まれ同点。2ー2のドローに終わり、勝ち点1を獲得した。

2大会連続での出場となった谷口は、3バックの中央で先発フル出場。2失点こそしたものの、チームはオランダの攻撃を前にしっかりと対応を見せていた。試合後のフラッシュインタビューで谷口は「最低限の結果」とコメント。「常に先行される展開でしたけど、最後なんとかセットプレーで追いついて、悪くないスタートだと思います」と、土壇場で追いつけたことを評価した。

後半早々にフィルジル・ファン・ダイクに先制を許した直後には、ピッチ上で円陣を組んだ日本。「連続失点っていうのが1番やってはいけないっていうのはみんな理解してるので、失点してしまったときには、みんなで考え方を合わせて、どうするかっていうのを話し合おうっていうのは大会前から決めていたこと」と、しっかりと落ち着くために決めていた行動だったとした。また、「今日はそういうところもやれていましたし、ゲームに生きたなと思います」と、しっかりとピッチ上で成果として出たとした。

中5日で第2戦のチュニジア代表戦を迎える中で、「こういった強い相手に対しても、ブロックを組みながらカウンターを狙っていくっていうところは、凄く良かったシーンは多かった」と、パフォーマンスにも一定の手応えを口に。「最後の崩しの部分も、いい形は何回か作れていたので、そこは自信持って続けていきたいですし、守備のところは1対1の部分だとか、競り合いの部分、こぼれの部分は、もう1回引き締めていかないといけないと思ってます」と、攻守で感じたことを語った。

【動画】日本を救う！CKから小川後期のヘッド→鎌田大地のゴール！