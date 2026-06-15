15日、FIFAワールドカップ2026のグループF・第1節のオランダ代表vs日本代表が行われる。

2大会連続12回目の出場を果たしたオランダ代表は、ロナルド・クーマン監督が指揮。初優勝を目指す中で、大事な初戦の相手は日本代表。ワールドカップでの対戦は2010年の南アフリカ大会の初戦以来となる。

その日本戦に向けたスターティングメンバーには、ブライトンのGKバルト・フェルブルッヘンやキャプテンを務めるリヴァプールのDFフィルジル・ファン・ダイクバルセロナのMFフレンキー・デ・ヨングなどが並んだ。

試合はこの後、5時にキックオフ。地上波ではNHK総合で、インターネットではDAZNで生中継される。

以下、オランダ代表スターティングメンバー。

◼︎オランダ代表 スターティングメンバー

▼GK

1：バルト・フェルブルッヘン（ブライトン／イングランド）

▼DF

4：フィルジル・ファン・ダイク（リヴァプール／イングランド）

6：ヤン・ポール・ファン・ヘッケ（ブライトン／イングランド）

15：ミッキー・ファン・デ・フェン（トッテナム・ホットスパー／イングランド）

22：デンゼル・ダンフリース（インテル／イタリア）

▼MF

8：ライアン・フラーフェンベルフ（リヴァプール／イングランド）

14：タイアニ・ラインデルス（マンチェスター・シティ／イングランド）

21：フレンキー・デ・ヨング（バルセロナ／スペイン）

▼FW

13：コーディ・ガクポ（リヴァプール／イングランド）

18：ドニエル・マレン（ローマ／イタリア）

24：クリセンシオ・サマーフィル（ウェストハム／イングランド）

◻︎オランダ代表 控えメンバー

▽GK

13：ロビン・ローフス（サンダーランド／イングランド）

23：マルク・フレッケン（レヴァークーゼン／ドイツ）

▽DF

2：ルチャレル・ヘールトライダ（サンダーランド／イングランド）

5：ネイサン・アケ（マンチェスター・シティ／イングランド）

12：マッツ・ウィーファー（ブライトン／イングランド）

25：ヨレル・ハト（チェルシー／イングランド）

▽MF

3：マルテン・デ・ローン（アタランタ／イタリア）

7：ジャスティン・クライファート（ボーンマス／イングランド）

16：フース・ティル（PSV）

20：トゥーン・コープマイネルス（ユヴェントス／イタリア）

26：クインテン・ティンバー（フェイエノールト）

▽FW

9：ヴァウト・ヴェグホルスト（アヤックス）

10：メンフィス・デパイ（コリンチャンス／ブラジル）

17：ノア・ラング（ガラタサライ／トルコ）

19：ブライアン・ブロビー（サンダーランド／イングランド）