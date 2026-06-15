新潮社が発行する「nicola」と「ニコ☆プチ」は6月12日、「2026年上半期トレンド」に関するアンケート調査の結果を発表した。調査は2026年4月17日～19日、小学生・中学生の「ガールズラボ」会員512名を対象にインターネットで行われた。

流行語・話題の人物・印象的なニュースは?

「流行語ランキング」では、「〇〇すぎて滅!」が1位に。2位「それな」、3位「メロい」となった。「流行った人」では、M!LKが1位に選ばれた。2位は長浜広奈、3位はりくりゅうペア。「流行ったアイドル」は、1位がM!LK、2位がSnow Man、3位が＝LOVE/FRUITS ZIPPERだった。

「印象的だったニュース」の1位には、りくりゅうペアの金メダルが選ばれた。2位は嵐のラストツアー開催、3位はJENNI復活だった。

SNSを中心に2025年から注目を集めているM!LKは、楽曲「好きすぎて滅!」の歌詞が上位にランクインするなど、SNSでの話題性が重視されるα世代において、2026年上半期を象徴するアーティストの一組となった。また、オリンピックで大きな注目を集めたりくりゅうペアもランクインしており、スポーツ界の話題も小中学生の関心を集めていたことがうかがえる。

彼氏になってほしい・お兄ちゃんになってほしい芸能人

「彼氏になってほしい芸能人」では、目黒蓮(Snow Man)が1位に選ばれた。2位は佐野勇斗(M!LK)、3位永瀬廉(King & Prince)と続いた。「お父さんになってほしい芸能人」は、1位が目黒蓮/木村拓哉、2位鈴木亮平、3位大泉洋。「お兄ちゃんになってほしい芸能人」は、1位目黒蓮、2位佐野勇斗、3位佐久間大介(Snow Man)だった。「推しているモノ・コト・ヒト」は、1位が目黒蓮、2位がMrs. GREEN APPLE/シナモロール、3位がハローキティとなった。

Snow Manの目黒蓮さんは、海外ドラマ「SHOGUN 将軍」シーズン2の撮影に伴いグループでの音楽活動を一時休止している中でも、小中学生から変わらぬ人気を獲得。国内での露出が限られる中でも支持を集め続ける結果となった。

人気の曲・テレビ番組・アーティスト

小中学生が選んだ「曲」では、「ライラック」(Mrs. GREEN APPLE)と「好きすぎて滅!」(M!LK)が同率1位となった。2位は「Bad Girl」(HANA)、3位は「カリスマックス」(Snow Man)だった。「流行ったテレビ番組」は、「それSnow Manにやらせて下さい」が1位を獲得。「今日、好きになりました。」が2位、「テレビ×ミセス」が3位となった。「好きな歌手」は、Mrs. GREEN APPLEが1位となり、HANAが2位、あいみょん/幾田りらが3位となった。「流行ったアーティスト」では、Mrs. GREEN APPLEがトップとなり、HANA、M!LKが続いた。

Snow Man、Mrs. GREEN APPLE、HANA、M!LKは、小中学生からも熱い支持を集める結果に。中でもMrs. GREEN APPLEは、2026年4月スタートのバラエティ番組テレビ×ミセスもランクインしており、音楽活動にとどまらない注目度の高さがうかがえる。

人気のTikToker・YouTube・インフルエンサー

「上半期流行ったTikToker」では、テレビ番組部門でも2位にランクインした恋愛リアリティ番組「今日、好きになりました。」で注目を集めた長浜広奈さんが1位を獲得。また、YouTubeやInstagramなど幅広いSNSで活動するMINAMIさんが2位に。3位さくらさんも支持を集める結果となった。

「流行ったYoutubeチャンネル」では「ひまひまチャンネル」が1位となり、2位「HikakinTV」、3位「M!LK」と続いた。「好きなインフルエンサー」は1位ひまひま、2位おさき、3位MINAMIという結果に。

小学3年生から活動を開始し、現在はチャンネル登録者数100万人を突破している「ひまひまチャンネル」が、YouTubeチャンネルおよびインフルエンサー部門の両方で1位を獲得。また、M!LKはアイドルとしての活動に加え、YouTubeチャンネルとしても支持を集めるなど、多方面での発信力の強さがうかがえる結果となった。

流行ったドラマ・なりたい顔

「流行ったドラマ」は、1位「リブート」、2位「ヤンドク!」、3位「タツキ先生は甘すぎる!」となった。「なりたい顔の芸能人」は、橋本環奈さんが1位に。2位今田美桜さん、3位ウォニョンさん(IVE)と続いた。

ドラマランキング1位となったリブート主演の鈴木亮平さんは、「お父さんになってほしい芸能人」でも2位にランクインし、作品人気とともに俳優個人への支持の高さもうかがえた。また、ヤンドク!主演の橋本環奈さんも「なりたい顔の芸能人」1位に選ばれており、話題作の主演陣が各ランキングで存在感を示す結果となっている。

流行った映画

「流行った映画」では、1位「名探偵コナン」、2位「ズートピア」とアニメ映画が上位にランクイン。ティーン層から根強い支持を集める結果となった。また、目黒蓮さん主演の映画「SAKAMOTO DAYS」も3位にランクインしており、実写作品を含めた話題作への関心の高さがうかがえる。

学校で流行した持ち物

「流行った学校持ち物」では、Y2Kブームを背景に人気が高まった「スクールバッグ」が1位にランクイン。ぬいぐるみキーホルダーを複数付けたり、裏面をデコレーションして"自分らしくアレンジする"スタイルが広がり、トレンドを牽引する結果となった。2位は「ReFa ハートコーム」、3位「NICI フィギュアポーチ」と続いた。

流行ったファッション・食べ物・コスメ

「流行ったファッション」には、1位「ドット柄/バレエコア」、2位「ウィッシュコア」、3位「Y2Kファッション」が選ばれた。「流行った食べ物」の1位は「ドバイチョコもち」。2位「麻辣湯」、3位「3Dアイス」と続いた。「流行ったコスメ・美容」の1位は「rom&ndリップ」。2位は「Torriden」、3位は「fwee」だった。

ファッション・フード・コスメの各分野において、1位から3位をすべて韓国発のトレンドや韓国コスメが占める結果となり、ティーン層の間で韓国がトレンドの最先端として強く認識されている傾向がうかがえる。

流行ったアプリ

「流行ったアプリ」は、1位「BeReal.」、2位「Instagram」、3位「TikTok」となった。

SNSアプリは1位から3位を独占する結果となり、特にショート動画を中心とした発信型プラットフォームがティーン層の利用の中心となっていることがうかがえる。また、BeReal.のような"リアルタイム性"を重視したSNSも支持を集めており、従来の「映え」を重視する傾向から、より日常のリアルさや自然体を重視する価値観へと変化していることがうかがえる。

流行ったキャラクター

「流行ったキャラクター」は、1位モンチッチ、2位ハローキティ、3位たまごっち/パペットスンスンという結果に。

モンチッチやたまごっちなど、平成リバイバルを背景に再び注目を集めたキャラクターがランクイン。また、長年にわたり愛され続けるハローキティに加え、YouTubeのショート動画を通じて人気を広げているパペットスンスンなど、世代や媒体を超えて支持されるキャラクターの存在感がうかがえる。

流行ったその他のモノ、コト

「流行ったその他のモノ、コト」として、1位シール帳/シール交換/ボンボンドロップシール、2位メロジョイ、3位めじるしアクセサリーがランクインした。

平成リバイバルの流れが進化し、かつて流行したシール帳やスクイーズといったアイテムが形を変えて再注目されて、現在は「ボンボンドロップシール」や、中国発祥の新触感アイテム「メロジョイ」など、アップデートされた"新しい感触系トイ"がトレンドとして広がっている様子がうかがえる。

次に流行りそうなものは?

「次に流行りそうなもの」は、お菓子帳が1位となり、キーボードキーリング、スクイーズが続いた。

お菓子を集めて鑑賞したり、交換を楽しむお菓子帳をはじめ、プロフィール帳や大人のシール帳などが上位にランクインし、身近なアイテムを収集・交換・デコレーションして楽しむアナログな自己表現が注目される結果となった。また、票数自体は多くなかったものの、1時間ごとに2秒の動画を記録・共有するSNSアプリ「setlog」にも注目が集まった。