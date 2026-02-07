日本ハムの新庄剛志監督が、YouTubeチャンネル『（パーソル パ・リーグTV公式)PacificLeagueTV』で公開された動画に登場。鼻の整形をした理由を語った。

新庄剛志監督

「シーズンが終わってすぐに鼻の整形をした」

監督紹介のシーンで、菊池柚花から「このオフシーズンはどのように過ごされましたか?」と聞かれ、新庄監督は「シーズンが終わってすぐに鼻の整形をした」と告白。その理由を「(自身の口角を手で押さえながら)ここの土台で笑い顔がちょっと窮屈だったので、取ってきました」と説明した。

さらに、「だからキャンプに行ってません」と茶目っ気たっぷりに笑みを浮かべる新庄監督に対し、GG佐藤氏が「しゃべるほうは大丈夫ですか?」と尋ねると、新庄監督は「しゃべるほうは大丈夫。なんとか」と返答。新庄監督らしさを感じるエピソードを受け、菊池は「アップデートされて。いやもう、楽しみにしております。よろしくお願いします」と監督紹介をまとめていた。