







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは現在、タイラー・グラスノー投手やブレイク・スネル投手など、先発陣に故障者が相次いでいる。現段階では現有戦力でカバーしているが、米メディア『ファンサイデッド』が、新戦力として狙い目の投手がいると主張している。



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ドジャースは現在、大谷、山本由伸投手、佐々木朗希投手、エメ・シーハン投手、ジャスティン・ロブレスキ投手の5名が主に先発ローテを担っている。頭数が不足しているわけではないが、今後さらに故障者や不振選手が出た場合に備え、先発の枚数はいくらあっても困らない状況だ。











そんな中、同メディアが獲得候補としているのは、ロサンゼルス・エンゼルス所属のリード・デトマーズ投手。2022年にノーヒットノーランを達成した実績を持つ先発左腕で、今季は日本時間11日終了時点で14登板、2勝5敗、防御率4.00といった数字を残している。



同メディアは「ドジャースの先発ローテがポストシーズンまで健康を維持すると期待するのは、無駄な望みと言っていい。そんなことを願うくらいなら、マイク・トラウト外野手がようやくポストシーズンで勝利を味わえる日を期待した方がまだ現実的だ。そのエンゼルスについていえば、デトマーズはローテ後方を任せるには十分な先発であり、安定して6回あたりまで投げられる」と記している。



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