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13日（日本時間14日）、レート・フィールドでロサンゼルス・ドジャースとシカゴ・ホワイトソックスが対戦。試合中、山本由伸と村上宗隆が談笑するシーンがあった。



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この日、ドジャースは山本由伸が先発。序盤から相手打線に対して“完全投球”を見せていた中で迎えた6回表の投球前、山本はマウンド整備を要望した。











その際、ホワイトソックスのベンチにいた村上がマウンドにいる山本へ声をかけると、山本も笑顔で応じた。



さらに山本が手招きするような仕草を見せると、村上もベンチから乗り出すような反応をするなど、両者がコミュニケーションを取る様子が映っていた。



山本は同試合、8回2死まで相手打線に出塁を許さず。9回にソロ本塁打を浴びて1点を失ったものの、8回1/3を投げて1失点に抑え、7勝目を挙げた。



























【動画】お互いに笑顔！山本由伸と村上宗隆の談笑シーンがこちら！

MLB Japanの公式Xより













😆 と のやり取り



6回表の投球前、マウンドの整備が行われる中

村上が先輩・山本を何らかのヤジで煽る？

山本が手招きし「打席に立て」

村上「やってやるよ🔥」

といった応酬を繰り広げていました😂

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【了】