オランダ代表MFフレンキー・デ・ヨング（バルセロナ／スペイン）が、FIFAワールドカップ2026・グループF第1節日本代表戦の前日会見に臨んだ。オランダメディア『デ・テレフラーフ』やスペインメディア『スポルト』が伝えた。

オランダ代表は開幕直前に行われた親善試合でアルジェリア代表に敗れ、ウズベキスタン代表戦もPK2本で薄氷の勝利。悲願のW杯制覇に向けてファンの間で不安は広がっているが、デ・ヨングは「世間の雰囲気は常に感じ取っている。だからといって、僕たちの自信が揺らいだわけではない」と、優勝への自信を示した。

「僕たちは危機的状況にはない。改善すべき点はいくつかあるが、皆さんが口にするような危機は僕には見えない。僕たちは準備万端だ。僕たちが悲観的になるのも理解できるが、明日になれば誰もが楽観的になれる理由がわかるはずだ」

「僕たちは大きな自信を持って前を向いている。日本戦では、皆さんにその自信を少しでも感じてもらえるようにしたい」

日本代表vsオランダ代表戦は、6月15日（月）日本時間5時からのキックオフを予定。試合の模様はNHK総合、NHK BSプレミアム4K、NHK ONE、DAZNで中継される。

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