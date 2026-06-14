BTSが歌詞解説本＆レシピ本を発売へ　楽曲と食からグループの魅力を深掘り

BTSが、毎年恒例のデビュー記念イベント「BTS Festa」に向けて、さらなるサプライズを用意している。今回の発表によると、BTSはハシェット・ブック・グループ傘下のランニング・プレス、CAKE Corp、BigHit Musicと提携し、今後複数の書籍を刊行していくという。

【写真】『BTS Recipe Book』表紙画像

9月15日には、公式ライセンス書籍『BTS Lyrics Inside』を発売。RM、JIN、SUGA、j-hope、JIMIN、V、JUNG KOOKが、自身のカタログにおけるソングライティングを掘り下げる内容となる。『Proof』や『The Most Beautiful Moment in Life』の収録曲を取り上げ、その奥にある意味やメッセージを紐解いていく。

同書では、2019年にホールジーとコラボレーションした『Boy With Luv』をはじめ、『Life Goes On』『Magic Shop』『Spring Day』『Yet to Come』『We Are Bulletproof : the Eternal』などを収録。歌詞は原語と英訳を併記し、楽曲をより深く学び、分析したいARMYに向けた内容となっている。

あわせてBTSは、グループのアルバム時代から着想を得た料理本『BTS Recipe Book』も発売する。風味豊かな韓国料理のレシピを紹介する同書には、ヌルンジ、鯛焼き、ホットク、韓国風フライドチキン、トッポッキ、参鶏湯、カルビチムなどが並ぶ。

これらのBTS関連プロジェクトは、紙面にとどまらずオンラインにも展開される。特に『BTS Recipe Book』にはデジタルコードが付属し、ARMYは同書に関連した限定映像や、料理を再現するためのコツ、メンバーによるフードコメントにアクセスできる。なかには『RUN BTS!』『Bon Voyage』『In the SOOP』のメニューとして登場し、ファンにはおなじみの料理も含まれているようだ。

ランニング・プレスの副社長兼パブリッシャー、シャノン・ファブリカントは声明でこう述べている。「BTSは世界的な存在です。CAKEと提携し、熱心で目の肥えたファンベースに向けて、こうしたユニークで思慮深い書籍を届けられることを、これ以上ないほど嬉しく思います。BTSにとってすでに特別な一年となっているこの時期に、彼らの音楽、嗜好、経験などに関する内側からの視点を届けられることは、私たちにとっても格別に喜ばしいことです」

CAKEの副社長、チョン・ソクキョは次のようにコメントしている。「CAKEのミッションは、言語や文化の壁を取り払い、ファンが大好きなアーティストとより深くつながれるよう支援することです。HYBE EDUの教育的DNAを受け継ぐ、K-POPを軸にした私たち独自のコンテンツと、ランニング・プレスの卓越した出版ノウハウを組み合わせることで、ARMYにBTSをより没入感のある、意義深い形で体験してもらえることを嬉しく思います」

今後もさらなる展開が予定されている。BTSの出版パートナーシップは2027年まで継続し、追加の刊行物も控えているという。

from Rolling Stone US