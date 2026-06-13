Jリーグは13日、2026／27明治安田Jリーグ（J1・J2・J3）について、各クラブのホーム開幕カードを発表した。

秋春制に移行する最初のシーズン。2026年8月7日（金）に行われるオープニングマッチは、横浜F・マリノスと鹿島アントラーズの『THE CLASSIC』に決まった。1993年のJリーグ開幕以来、J1の舞台で戦い続けているのは横浜FMと鹿島だけ。低迷からの脱出を目指す名門と、連覇に挑む王者が、『MUFGスタジアム（MUFG国立）』を舞台に火花を散らす。

なお、第38節までの対戦カードは6月16日（火）午後、2026年内開催分のキックオフ日時、開催スタジアム、TV放送情報は7月1日（水）13時の発表が予定されている。

2026／27明治安田J1リーグ、2026／27明治安田J2リーグ、2026／27明治安田J3リーグのホーム開幕カードは以下の通り。

■明治安田J1リーグ

▼第1節

8月7日（金）or同8日（土）or同9日（日）

横浜F・マリノス vs 鹿島アントラーズ

柏レイソル vs 水戸ホーリーホック

FC東京 vs FC町田ゼルビア

東京ヴェルディ vs 川崎フロンターレ

名古屋グランパス vs 清水エスパルス

ガンバ大阪 vs 浦和レッズ

セレッソ大阪 vs ファジアーノ岡山

サンフレッチェ広島 vs ジェフユナイテッド千葉

アビスパ福岡 vs ヴィッセル神戸

V・ファーレン長崎 vs 京都サンガF.C.

▼第2節

8月14日（金）or8月15日（土）or8月16日（日）

鹿島 vs 名古屋

水戸 vs G大阪

浦和 vs 広島

千葉 vs 町田

川崎F vs 京都

清水 vs 横浜FM

神戸 vs FC東京

岡山 vs 長崎

▼第3節

8月21日（金）or8月22日（土）or8月23日（日）

町田 vs 浦和

京都 vs 水戸

■明治安田J2リーグ

▼第1節

8月8日（土）or8月9日（日）

北海道コンサドーレ札幌 vs 徳島ヴォルティス

ヴァンラーレ八戸 vs カターレ富山

モンテディオ山形 vs 栃木シティ

いわきFC vs FC今治

RB大宮アルディージャ vs アルビレックス新潟

ジュビロ磐田 vs ブラウブリッツ秋田

藤枝MYFC vs ベガルタ仙台

サガン鳥栖 vs ヴァンフォーレ甲府

大分トリニータ vs 湘南ベルマーレ

テゲバジャーロ宮崎 vs 横浜FC

▼第2節

8月15日（土）or8月16日（日）

仙台 vs 大分

秋田 vs 富山

栃木C vs 八戸

横浜FC vs 磐田

湘南 vs 山形

甲府 vs 宮崎

新潟 vs 札幌

徳島 vs 鳥栖

今治 vs 大宮

▼第3節

8月22日（土）or8月23日（日）

カターレ富山 vs. ＦＣ今治

■明治安田J3リーグ

▼第1節

8月8日（土）or8月9日（日）

福島ユナイテッドFC vs カマタマーレ讃岐

栃木SC vs ツエーゲン金沢

SC相模原 vs ロアッソ熊本

AC長野パルセイロ vs レノファ山口FC

レイラック滋賀FC vs FC岐阜

ガイナーレ鳥取 vs FC大阪

愛媛FC vs 奈良クラブ

高知ユナイテッドSC vs 松本山雅FC

鹿児島ユナイテッドFC vs ザスパ群馬

FC琉球 vs ギラヴァンツ北九州

▼第2節

8月15日（土）or8月16日（日）

群馬 vs 相模原

松本 vs 滋賀

金沢 vs 福島

岐阜 vs 高知

大阪 vs 長野

奈良 vs 鹿児島

山口 vs 琉球

北九州 vs 讃岐

熊本 vs 栃木SC

▼第4節

8月29日（土）or8月30日（日）

讃岐 vs 鹿児島