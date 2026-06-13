巨人、西武に1点リードで終盤へ
巨人は1回に先制、2回にも追加点を奪い2-1。西武は1回裏に追いつくも、以降は追加点を奪えていない。巨人はリチャードの本塁打が光る。西武は古賀が打点を挙げるも、打線が沈黙。
【スタメン】
西武: 1(右)Ａ・カナリオ 2(二)滝澤 夏央 3(中)長谷川 信哉 4(指)古賀 悠斗 5(捕)小島 大河 6(左)桑原 将志 7(一)山村 崇嘉 8(三)渡部 聖弥 9(遊)源田 壮亮 10(投)隅田 知一郎
巨人: 1(遊)小濱 佑斗 2(左)松本 剛 3(三)坂本 勇人 4(指)Ｂ・ダルベック 5(捕)大城 卓三 6(中)Ｔ・キャベッジ 7(一)リチャード 8(右)中山 礼都 9(二)門脇 誠 10(投)Ｆ・ウィットリー
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「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
「西武ライオンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|巨人
|62
|33
|27
|2
|.550
|-
|2
|阪神
|60
|32
|27
|1
|.542
|0
|3
|ヤクルト
|62
|33
|28
|1
|.541
|0
|4
|DeNA
|62
|25
|35
|2
|.417
|8
|5
|広島
|59
|21
|35
|3
|.375
|10
|6
|中日
|62
|21
|40
|1
|.344
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|63
|39
|22
|2
|.639
|-
|2
|ソフトバンク
|61
|36
|25
|0
|.590
|3
|3
|オリックス
|62
|34
|27
|1
|.557
|5
|4
|日本ハム
|64
|35
|29
|0
|.547
|5
|5
|ロッテ
|62
|30
|30
|2
|.500
|8
|6
|楽天
|61
|23
|37
|1
|.383
|15