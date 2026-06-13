巨人、西武に1点リードで終盤へ

巨人は1回に先制、2回にも追加点を奪い2-1。西武は1回裏に追いつくも、以降は追加点を奪えていない。巨人はリチャードの本塁打が光る。西武は古賀が打点を挙げるも、打線が沈黙。

【スタメン】

西武: 1(右)Ａ・カナリオ 2(二)滝澤　夏央 3(中)長谷川　信哉 4(指)古賀　悠斗 5(捕)小島　大河 6(左)桑原　将志 7(一)山村　崇嘉 8(三)渡部　聖弥 9(遊)源田　壮亮 10(投)隅田　知一郎

巨人: 1(遊)小濱　佑斗 2(左)松本　剛 3(三)坂本　勇人 4(指)Ｂ・ダルベック 5(捕)大城　卓三 6(中)Ｔ・キャベッジ 7(一)リチャード 8(右)中山　礼都 9(二)門脇　誠 10(投)Ｆ・ウィットリー

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 巨人 62 33 27 2 .550 -
2 阪神 60 32 27 1 .542 0
3 ヤクルト 62 33 28 1 .541 0
4 DeNA 62 25 35 2 .417 8
5 広島 59 21 35 3 .375 10
6 中日 62 21 40 1 .344 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 63 39 22 2 .639 -
2 ソフトバンク 61 36 25 0 .590 3
3 オリックス 62 34 27 1 .557 5
4 日本ハム 64 35 29 0 .547 5
5 ロッテ 62 30 30 2 .500 8
6 楽天 61 23 37 1 .383 15