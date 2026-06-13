巨人、西武に1点リードで終盤へ

巨人は1回に先制、2回にも追加点を奪い2-1。西武は1回裏に追いつくも、以降は追加点を奪えていない。巨人はリチャードの本塁打が光る。西武は古賀が打点を挙げるも、打線が沈黙。

【スタメン】

西武: 1(右)Ａ・カナリオ 2(二)滝澤 夏央 3(中)長谷川 信哉 4(指)古賀 悠斗 5(捕)小島 大河 6(左)桑原 将志 7(一)山村 崇嘉 8(三)渡部 聖弥 9(遊)源田 壮亮 10(投)隅田 知一郎

巨人: 1(遊)小濱 佑斗 2(左)松本 剛 3(三)坂本 勇人 4(指)Ｂ・ダルベック 5(捕)大城 卓三 6(中)Ｔ・キャベッジ 7(一)リチャード 8(右)中山 礼都 9(二)門脇 誠 10(投)Ｆ・ウィットリー

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