ソフトバンク、ヤクルトに5-1でリード
ヤクルトが2回に先制したが、ソフトバンクは3回に2点、6回に3点を奪い逆転。近藤、野村のホームランも飛び出し、打線が爆発。ヤクルトは塩見のホームランで1点を返すが、4点差で後半戦へ突入。
【スタメン】
ソフトバンク: 1(右)正木 智也 2(遊)野村 勇 3(指)近藤 健介 4(三)栗原 陵矢 5(左)柳田 悠岐 6(二)今宮 健太 7(一)廣瀨 隆太 8(捕)海野 隆司 9(中)牧原 大成 10(投)前田 悠伍
ヤクルト: 1(中)岩田 幸宏 2(指)Ｄ・サンタナ 3(捕)古賀 優大 4(右)塩見 泰隆 5(左)増田 珠 6(三)赤羽 由紘 7(一)Ｊ・オスナ 8(二)内山 壮真 9(遊)長岡 秀樹 10(投)山野 太一
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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|巨人
|62
|33
|27
|2
|.550
|-
|2
|阪神
|60
|32
|27
|1
|.542
|0
|3
|ヤクルト
|62
|33
|28
|1
|.541
|0
|4
|DeNA
|62
|25
|35
|2
|.417
|8
|5
|広島
|59
|21
|35
|3
|.375
|10
|6
|中日
|62
|21
|40
|1
|.344
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|63
|39
|22
|2
|.639
|-
|2
|ソフトバンク
|61
|36
|25
|0
|.590
|3
|3
|オリックス
|62
|34
|27
|1
|.557
|5
|4
|日本ハム
|64
|35
|29
|0
|.547
|5
|5
|ロッテ
|62
|30
|30
|2
|.500
|8
|6
|楽天
|61
|23
|37
|1
|.383
|15