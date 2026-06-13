ソフトバンク、ヤクルトに5-1でリード

ヤクルトが2回に先制したが、ソフトバンクは3回に2点、6回に3点を奪い逆転。近藤、野村のホームランも飛び出し、打線が爆発。ヤクルトは塩見のホームランで1点を返すが、4点差で後半戦へ突入。

【スタメン】

ソフトバンク: 1(右)正木　智也 2(遊)野村　勇 3(指)近藤　健介 4(三)栗原　陵矢 5(左)柳田　悠岐 6(二)今宮　健太 7(一)廣瀨　隆太 8(捕)海野　隆司 9(中)牧原　大成 10(投)前田　悠伍

ヤクルト: 1(中)岩田　幸宏 2(指)Ｄ・サンタナ 3(捕)古賀　優大 4(右)塩見　泰隆 5(左)増田　珠 6(三)赤羽　由紘 7(一)Ｊ・オスナ 8(二)内山　壮真 9(遊)長岡　秀樹 10(投)山野　太一

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 巨人 62 33 27 2 .550 -
2 阪神 60 32 27 1 .542 0
3 ヤクルト 62 33 28 1 .541 0
4 DeNA 62 25 35 2 .417 8
5 広島 59 21 35 3 .375 10
6 中日 62 21 40 1 .344 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 63 39 22 2 .639 -
2 ソフトバンク 61 36 25 0 .590 3
3 オリックス 62 34 27 1 .557 5
4 日本ハム 64 35 29 0 .547 5
5 ロッテ 62 30 30 2 .500 8
6 楽天 61 23 37 1 .383 15