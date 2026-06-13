ソフトバンク、ヤクルトに5-1でリード

ヤクルトが2回に先制したが、ソフトバンクは3回に2点、6回に3点を奪い逆転。近藤、野村のホームランも飛び出し、打線が爆発。ヤクルトは塩見のホームランで1点を返すが、4点差で後半戦へ突入。

【スタメン】

ソフトバンク: 1(右)正木 智也 2(遊)野村 勇 3(指)近藤 健介 4(三)栗原 陵矢 5(左)柳田 悠岐 6(二)今宮 健太 7(一)廣瀨 隆太 8(捕)海野 隆司 9(中)牧原 大成 10(投)前田 悠伍

ヤクルト: 1(中)岩田 幸宏 2(指)Ｄ・サンタナ 3(捕)古賀 優大 4(右)塩見 泰隆 5(左)増田 珠 6(三)赤羽 由紘 7(一)Ｊ・オスナ 8(二)内山 壮真 9(遊)長岡 秀樹 10(投)山野 太一

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