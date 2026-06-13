阪神、1点リードで序盤を終える
阪神が1回表に佐藤のタイムリーで先制。その後、両チームとも追加点を奪えず、1-0のまま3回を終えた。オリックスは反撃の糸口をつかみたい。
【スタメン】
オリックス: 1(中)中川 2(一)山中 3(左)西川 4(二)太田 5(三)宗 6(右)池田 7(指)杉本 8(捕)若月 9(遊)宜保 10(投)ジェリー
阪神: 1(中)福島 2(二)中野 3(左)森下 4(右)佐藤 5(一)大山 6(指)嶋村 7(三)木浪 8(遊)熊谷 9(捕)坂本 10(投)髙橋
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「阪神タイガース」のニュースまとめ
「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|巨人
|62
|33
|27
|2
|.550
|-
|2
|阪神
|60
|32
|27
|1
|.542
|0
|3
|ヤクルト
|62
|33
|28
|1
|.541
|0
|4
|DeNA
|62
|25
|35
|2
|.417
|8
|5
|広島
|59
|21
|35
|3
|.375
|10
|6
|中日
|62
|21
|40
|1
|.344
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|63
|39
|22
|2
|.639
|-
|2
|ソフトバンク
|61
|36
|25
|0
|.590
|3
|3
|オリックス
|62
|34
|27
|1
|.557
|5
|4
|日本ハム
|64
|35
|29
|0
|.547
|5
|5
|ロッテ
|62
|30
|30
|2
|.500
|8
|6
|楽天
|61
|23
|37
|1
|.383
|15