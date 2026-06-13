阪神、1点リードで序盤を終える

阪神が1回表に佐藤のタイムリーで先制。その後、両チームとも追加点を奪えず、1-0のまま3回を終えた。オリックスは反撃の糸口をつかみたい。

【スタメン】

オリックス: 1(中)中川 2(一)山中 3(左)西川 4(二)太田 5(三)宗 6(右)池田 7(指)杉本 8(捕)若月 9(遊)宜保 10(投)ジェリー

阪神: 1(中)福島 2(二)中野 3(左)森下 4(右)佐藤 5(一)大山 6(指)嶋村 7(三)木浪 8(遊)熊谷 9(捕)坂本 10(投)髙橋

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「阪神タイガース」のニュースまとめ
「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 巨人 62 33 27 2 .550 -
2 阪神 60 32 27 1 .542 0
3 ヤクルト 62 33 28 1 .541 0
4 DeNA 62 25 35 2 .417 8
5 広島 59 21 35 3 .375 10
6 中日 62 21 40 1 .344 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 63 39 22 2 .639 -
2 ソフトバンク 61 36 25 0 .590 3
3 オリックス 62 34 27 1 .557 5
4 日本ハム 64 35 29 0 .547 5
5 ロッテ 62 30 30 2 .500 8
6 楽天 61 23 37 1 .383 15