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2026.06.13 18:00 ベルーナドーム
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
巨人 1 1 0 0 2 4 0
西武西 1 0 0 1 2 0

  • OUT

    6番 Ｔ・キャベッジ ファーストゴロ 2アウト ランナー：3塁

  • OUT

    5番 大城 卓三 レフトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    4番 Ｂ・ダルベック 空振り三振 1アウト

  • OUT

    2番 滝澤 夏央 センターフライ 3アウト

  • OUT

    1番 Ａ・カナリオ 空振り三振 2アウト

  • OUT

    9番 源田 壮亮 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 坂本 勇人 空振り三振 3アウト

  • OUT

    2番 松本 剛 センターフライ 2アウト

  • OUT

    1番 小濱 佑斗 空振り三振 1アウト

  • OUT

    8番 渡部 聖弥 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    7番 山村 崇嘉 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    6番 桑原 将志 空振り三振 1アウト

  • OUT

    9番 門脇 誠 空振り三振 3アウト

  • OUT

    8番 中山 礼都 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    巨2-1西

    7番 リチャード レフトホームラン 巨人得点！ 巨 2-1 西

  • OUT

    6番 Ｔ・キャベッジ 空振り三振 1アウト

  • OUT

    5番 小島 大河 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    巨1-1西

    4番 古賀 悠斗 センターヒット 西武得点！ 巨 1-1 西 ランナー：1塁

  • OUT

    3番 長谷川 信哉 ファーストファウルフライ 2アウト

  • OUT

    2番 滝澤 夏央 サード送りバント 1アウト ランナー：2塁

  • OUT

    1番 Ａ・カナリオ レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    5番 大城 卓三 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    巨1-0西

    4番 Ｂ・ダルベック センターツーベースヒット 巨人得点！ 巨 1-0 西 ランナー：2塁

  • OUT

    3番 坂本 勇人 空振り三振 2アウト

  • OUT

    1塁ランナー松本 剛 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    2番 松本 剛 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 小濱 佑斗 空振り三振 1アウト

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