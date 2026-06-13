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OUT
6番 Ｔ・キャベッジ ファーストゴロ 2アウト ランナー：3塁
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5番 大城 卓三 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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4番 Ｂ・ダルベック 空振り三振 1アウト
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2番 滝澤 夏央 センターフライ 3アウト
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1番 Ａ・カナリオ 空振り三振 2アウト
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9番 源田 壮亮 ショートゴロ 1アウト
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3番 坂本 勇人 空振り三振 3アウト
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2番 松本 剛 センターフライ 2アウト
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OUT
1番 小濱 佑斗 空振り三振 1アウト
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8番 渡部 聖弥 セカンドゴロ 3アウト
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7番 山村 崇嘉 レフトフライ 2アウト
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6番 桑原 将志 空振り三振 1アウト
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9番 門脇 誠 空振り三振 3アウト
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8番 中山 礼都 セカンドゴロ 2アウト
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巨2-1西
7番 リチャード レフトホームラン 巨人得点！ 巨 2-1 西
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6番 Ｔ・キャベッジ 空振り三振 1アウト
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OUT
5番 小島 大河 レフトフライ 3アウト
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巨1-1西
4番 古賀 悠斗 センターヒット 西武得点！ 巨 1-1 西 ランナー：1塁
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3番 長谷川 信哉 ファーストファウルフライ 2アウト
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2番 滝澤 夏央 サード送りバント 1アウト ランナー：2塁
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1番 Ａ・カナリオ レフトヒット ランナー：1塁
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5番 大城 卓三 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
巨1-0西
4番 Ｂ・ダルベック センターツーベースヒット 巨人得点！ 巨 1-0 西 ランナー：2塁
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OUT
3番 坂本 勇人 空振り三振 2アウト
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OUT
1塁ランナー松本 剛 盗塁成功 ランナー：2塁
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2番 松本 剛 ライトヒット ランナー：1塁
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1番 小濱 佑斗 空振り三振 1アウト
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