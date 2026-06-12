







福岡ソフトバンクホークス 最新情報



福岡ソフトバンクホークスの野村勇選手は11日、本拠地・みずほPayPayドーム福岡で行われた阪神タイガース戦に「7番・遊撃」で先発出場。気迫のヘッドスライディングで決勝のホームを踏んだ。











7回、2死二塁の場面で打席に立ったのは9番の牧原大成選手。阪神の畠世周投手が投じた2球目のチェンジアップを捉え、一塁手の右を破る右前打を放った。



前進守備を敷いていた右翼手の佐藤輝明選手が懸命のバックホームをしたが、わずかに一塁方向に送球が逸れた。



その隙に二塁走者の野村選手が三塁を蹴って本塁へ。頭から飛び込み、左手をうまく伸ばして捕手・坂本誠志郎選手のタッチをかいくぐり、ベースに先に触れてセーフとなった。



阪神・藤川球児監督がリクエストを要求したが判定は変わらず、ソフトバンクが3-2で勝ち越しに成功。



その後、リリーフ陣がリードを守り切り、ソフトバンクが勝利した。























【動画】野村勇、気迫のヘッドスライディング！タッチをかいくぐり勝ち越しのホームイン

DAZNベースボールのXより













驚きの左手



野村勇 本塁への気迫のヘッスラ

際どいタイミングもタッチをうまく掻い潜る👀

(リクエストの結果、判定はセーフ)



⚾️ソフトバンク×阪神

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【了】