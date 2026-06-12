エクスクリエは6月12日、「朝食習慣と意識に関する実態調査(2026年)」の結果を発表した。調査は5月21日～22日、全国15歳～69歳男女1,200人を対象にWebアンケート形式で行われた。

20代における朝食抜きが目立つ結果に

朝食を食べる頻度について尋ねると、「週6～7日」(57.3%)と回答した人が最も多かった。また、年代別でみると、年代が上がるほど「食べる層(週2日以上)」の割合が高くなる一方、「食べない層(週1日以下)」は20代で40.5%と、20代における朝食抜きが目立つ結果となった。

朝食を食べる頻度について同居家族構成別でみると、同居家族がいる世帯では「食べる層(週2日以上)」の割合が約8割であるのに対し、一人暮らしでは53.4%にとどまっている。

一人暮らしの約半数は朝食を食べる頻度が週1日以下であり、同居家族がいる世帯と比べて朝食を抜く傾向があることがうかがえる。

朝食が重要である人の割合は、食べる層90.3%、食べない層33.2%

「朝食はあなたにとってどのくらい重要ですか。」と朝食の重要度を尋ねたところ、「食べる層(週2日以上)」の90.3%が「重要である」と回答しているのに対し、「食べない層(週1日以下)」では33.2%にとどまっており、大きな差がみられた。

特に健康面での重要度については、「食べる層(週2日以上)」が85.7%であるのに対し、「食べない層(週1日以下)」は26.2%となり、59.5ポイントの差が生じる結果に。

朝食頻度が高い人ほど日中のパフォーマンスに対する満足度が高い

「現状の朝食内容と、日中のパフォーマンスについて、それぞれどのくらい満足していますか。」と尋ねると、「食べる層(週2日以上)」は、現在の朝食内容に対する満足度が81.1%、日中のパフォーマンスに対する満足度が82.9%と、いずれも8割を超えていた。

一方で、「食べない層(週1日以下)」はどちらも5〜6割程度にとどまっており、食べる層を大きく下回る結果となった。

現在の朝食内容に「満足している」と回答した人は全体で73.4%となった。

また、現状の朝食内容に対する満足度を性年代別で比較すると、女性50〜60代や男性60代で8割を超えている一方、女性20〜30代は満足度が6割台と相対的に低い結果に。

日中のパフォーマンスへの満足度については、全体で77.2%であるのに対し、女性20～30代は7割を下回っていた。