歓迎会や送別会、同窓会などで、突然「幹事お願い!」と言われて焦ったことはないでしょうか。店探しから日程調整、案内文の作成まで、慣れていない人にとっては負担の大きい役割です。そんなとき頼りになるのがChatGPT。

今回は、書籍『知識ゼロからのChatGPT入門 生成AIに何をしてもらうと便利なのか』(幻冬舎)から、幹事の仕事がぐんと楽になるChatGPTの活用法を紹介します。進行だけでなく、幹事仲間とのコミュニケーションの相談にも乗ってくれるようです。

同窓会の幹事役を補佐してもらう

同書より抜粋

役割や業務の最適解を提案

初めての役割や業務に取り組むときは、何をどうすればよいのか悩むもの。身近な相談相手がいないときこそ、Chat GPTの出番です。慣れない幹事役や新居の購入手続き、イベント企画やプロジェクト管理など、さまざまな場面で具体的なガイドやアドバイスを提示できます。

質問への迅速な回答や、複雑な意見の整理も得意で、物事をスムーズに進められるはず。アドバイザーとして、計画から実行まで補佐してもらいましょう。

同書より抜粋

ChatGPTをはじめとする生成AIは、幹事の仕事だけでなく、初めて任された業務や慣れない作業の段取りを整理したいときにも役立ちます。やるべきことを洗い出したり、全体像を把握したりするだけでなく、上司や友人との意見がまとまらない場面で折衷案を提案してくれることも。生成AIを上手に活用すれば、日常のさまざまな場面で「コスパ」や「タイパ」の向上につながるかもしれません。