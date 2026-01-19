Fujitakaは1月15日、「職場の飲み会における幹事の喫煙環境選択に関する調査」の結果を発表した。調査は2025年12月16日～12月18日、直近1年以内に職場の飲み会で幹事を務めた経験がある20代～50代の会社員341名を対象にインターネットで行われた。

半数以上が「完全禁煙」を選択

「直近で幹事を務めた職場の飲み会では、お店の喫煙環境についてどのタイプを選んだか」を尋ねる設問への回答では、1位が「完全禁煙」で56.9%、2位が「分煙」で27.3%、3位が「全席喫煙可」で15.8%という結果になった。この結果から、直近1年以内に職場の飲み会で幹事を務めた経験がある会社員の半数以上が、直近で幹事を務めた職場の飲み会のお店の喫煙環境は「完全禁煙」を選んでいることが明らかになった。

"完全禁煙"を選んだ理由

直近で幹事を務めた職場の飲み会で、"完全禁煙"を選んだと回答した人に「"完全禁煙"を選んだ理由は何か」を尋ねる設問への回答では、1位が「昨今の時流として当然だと思ったから」で44.3%、2位が「参加者に非喫煙者が多かったから」で43.8%、3位が「タバコの煙やニオイを気にせず料理を楽しんでほしかったから」で35.6%という結果になった。直近で幹事を務めた職場の飲み会で"完全禁煙" を選んだ会社員のその主な理由は「昨今の時流として当然だと思ったから」や「参加者に非喫煙者が多かったから」であることがわかった。

"分煙"を選んだ理由

続いて、直近で幹事を務めた職場の飲み会で、"分煙"を選んだと回答した人に「"分煙"を選んだ理由は何か」を尋ねる設問への回答では、1位が「喫煙者と非喫煙者の双方が参加する会だったから」で49.5%、2位が「完全に禁煙にすると喫煙者から不満が出ると思ったから」で30.1%、3位が同率で「全席喫煙可にすると非喫煙者から不満が出ると思ったから」と「上司や主賓が喫煙者で、配慮が必要だったから」で29.0%という結果になった。この結果から、直近で幹事を務めた職場の飲み会で"分煙"を選んだ会社員のその主な理由は「喫煙者と非喫煙者の双方が参加する会だったから」や「完全に禁煙にすると喫煙者から不満が出ると思ったから」であることが判明した。

"全席喫煙可"を選んだ理由

また、直近で幹事を務めた職場の飲み会で、"全席喫煙可"を選んだと回答した人に「"全席喫煙可"を選んだ理由は何か」を尋ねる設問への回答では、1位が「参加者の大半、または全員が喫煙者だったから」で33.3%、2位が「上司や主賓がヘビースモーカーだったから」で25.9%、3位が「その他の条件を優先した結果、たまたま全席喫煙可だったから」で22.2%という結果になった。この結果から、直近で幹事を務めた職場の飲み会で"全席喫煙可"を選んだ会社員のその主な理由は「参加者の大半、または全員が喫煙者だったから」や「上司や主賓がヘビースモーカーだったから」であることが明らかになった。

"喫煙環境"に関して参加者から不満が出た経験

次に、直近1年以内に職場の飲み会で幹事を務めた経験がある会社員に「過去に幹事をした際、"喫煙環境"に関して参加者から不満が出た経験はあるか」を尋ねる設問への回答では、「ない」が70.7%、「ある」が29.3%という結果になった。この結果から、直近1年以内に職場の飲み会で幹事を務めた経験がある会社員の約3割が、過去に幹事をした際、"喫煙環境"に関して参加者から不満が出た経験があることがわかった。

最も理想的だと思う喫煙環境

調査の最後、「喫煙者・非喫煙者の双方が参加する職場の飲み会において、最も理想的だと思う喫煙環境はどれか」を尋ねる設問への回答では、1位が「完全禁煙」で50.7%、2位が「分煙」で37.6%、3位が「全席喫煙可」で11.7%という結果になった。この結果から、約半数の人は「完全禁煙」が理想と考える一方、「分煙」や「全席喫煙可」が理想と考える人も合わせると半数近くいることが明らかになった。