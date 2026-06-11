ロッテ、中日に2点リード
ロッテは1回裏に1点を先制し、3回裏にも追加点を挙げて2-0で中日をリード。ソトが2打点を挙げ、小川が2得点を記録している。試合は序盤を終え、ロッテが主導権を握る展開で中盤へと進む。
【スタメン】
ロッテ: 1(遊)友杉 2(二)小川 3(右)西川 4(指)ソト 5(捕)佐藤 6(左)山口 7(一)安田 8(三)池田 9(中)髙部 10(投)小島
中日: 1(中)岡林 2(右)鵜飼 3(遊)村松 4(一)阿部 5(指)サノー 6(左)細川 7(三)石川昂 8(捕)石伊 9(二)田中 10(投)金丸
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「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|巨人
|60
|33
|25
|2
|.569
|-
|2
|阪神
|58
|32
|25
|1
|.561
|0
|3
|ヤクルト
|60
|32
|27
|1
|.542
|1
|4
|DeNA
|60
|25
|33
|2
|.431
|8
|5
|広島
|57
|21
|33
|3
|.389
|10
|6
|中日
|60
|21
|38
|1
|.356
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|61
|37
|22
|2
|.627
|-
|2
|ソフトバンク
|59
|35
|24
|0
|.593
|2
|3
|オリックス
|60
|32
|27
|1
|.542
|5
|4
|日本ハム
|62
|33
|29
|0
|.532
|5
|5
|ロッテ
|60
|28
|30
|2
|.483
|8
|6
|楽天
|59
|21
|37
|1
|.362
|15