ロッテ、中日に2点リード

ロッテは1回裏に1点を先制し、3回裏にも追加点を挙げて2-0で中日をリード。ソトが2打点を挙げ、小川が2得点を記録している。試合は序盤を終え、ロッテが主導権を握る展開で中盤へと進む。

【スタメン】

ロッテ: 1(遊)友杉 2(二)小川 3(右)西川 4(指)ソト 5(捕)佐藤 6(左)山口 7(一)安田 8(三)池田 9(中)髙部 10(投)小島

中日: 1(中)岡林 2(右)鵜飼 3(遊)村松 4(一)阿部 5(指)サノー 6(左)細川 7(三)石川昂 8(捕)石伊 9(二)田中 10(投)金丸

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 巨人 60 33 25 2 .569 -
2 阪神 58 32 25 1 .561 0
3 ヤクルト 60 32 27 1 .542 1
4 DeNA 60 25 33 2 .431 8
5 広島 57 21 33 3 .389 10
6 中日 60 21 38 1 .356 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 61 37 22 2 .627 -
2 ソフトバンク 59 35 24 0 .593 2
3 オリックス 60 32 27 1 .542 5
4 日本ハム 62 33 29 0 .532 5
5 ロッテ 60 28 30 2 .483 8
6 楽天 59 21 37 1 .362 15