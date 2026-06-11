ヤクルト、オリックスとも無得点

両チーム投手陣が粘りを見せ、3回を終えて0対0の同点。ヤクルト、オリックスともに互いに譲らず、序盤は投手戦の展開となっている。このまま投手戦が続くのか、それとも序盤を終えてどちらかのチームが均衡を破るのか、中盤以降の展開が注目される。

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