【ファーム】西武・高卒3年目の育成右腕が公式戦初先発！ 湯浅大から初奪…

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埼玉西武ライオンズの木瀬翔太は11日、ファーム・リーグ中地区の読売ジャイアンツ戦で公式戦初となる先発登板。2回に初めての三振を奪うなど、3回1失点2奪三振という内容でデビューを飾った。











木瀬は初回からストレートを主体とした投球で巨人打線に挑んでいく。



僅か3球で2死を奪うが、四球と安打で2死一、三塁とされ、5番の岡田悠希にタイムリーを浴びて1点を失う。しかし後続を断ち、最少失点で切り抜ける。



続く2回、木瀬は先頭打者の8番・湯浅大と相対した。初球、2球目と内外角にスライダーを投げ分け、カウント0-2とした木瀬。



3球目の外角低めに鋭く沈むスライダーに、湯浅のバットは空を切った。



これが木瀬にとって公式戦初となる奪三振。一軍通算136試合出場の実績を持つ選手から、三球三振を奪った。



木瀬はこの試合、3回64球を投げ、被安打3、奪三振2、与四球4、1失点という内容。公式戦で堂々とした投球を披露した。



2023年育成ドラフト5位で入団した木瀬にとって、今季は勝負の3年目。



これまで三軍で武者修行に励んだ経験を形にすることができるか、若獅子の奮闘に注目が集まる。























【動画】公式戦初登板、木瀬翔太の初奪三振を見よ！

DAZNベースボールのXより













急遽、巡ってきたチャンス



高卒3年目で公式戦初登板

育成契約・木瀬翔太 初奪三振㊗️



⚾️巨人×西武（ファーム）

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【了】