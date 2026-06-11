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ロサンゼルス・ドジャースはワールドシリーズ3連覇を目指し、圧倒的な実力を誇るチームを作り上げている。今季も好位置につける中、さらなる大物投手の補強候補として、マイアミ・マーリンズのサンディ・アルカンタラ投手の名前が浮上している。米メディア『クラッチ・ポインツ』のバイリー・バセット記者が言及した。



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現時点でドジャースは、3連覇を狙える位置にいる。勝利数はメジャー全体で2番目に多く、ロースターには大谷翔平選手をはじめとしたスーパースターがそろっている。特に、チーム防御率3.17、WHIP1.07、被打率.208はいずれもメジャートップだ。











それでも、ドジャースがさらなる投手の補強を止める理由にはならない。MLB史上、ワールドシリーズ3連覇を達成したのはオークランド・アスレチックスとニューヨーク・ヤンキースだけであり、ドジャースが再び頂点に立つためには、慢心しないことが必要になる。



そこで補強候補として挙がっているのが、アルカンタラだ。2022年にサイ・ヤング賞を受賞したアルカンタラは、2024年を靭帯再建手術（トミー・ジョン手術）で全休したものの、今季は複数部門でリーグ上位の成績を残している。



放出の噂が取り沙汰されているアルカンタラについて、バセット氏は「スーパースターがトレード市場に出る時はいつもドジャースが最有力候補とみなされる。それは間違いなく彼にも当てはまるだろう」と言及した。





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