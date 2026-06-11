楽天 vs 巨人の試合開始前情報

  • 対戦カード：楽天 vs 巨人
  • 開催球場：楽天モバイル 最強パーク宮城
  • 過去の対戦成績：過去2試合: 巨人2勝-楽天0勝（6/10 巨人7-0楽天 (巨人)、6/9 巨人8-2楽天 (巨人)）

本日の試合中継記事はこちら

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 巨人 60 33 25 2 .569 -
2 阪神 58 32 25 1 .561 0
3 ヤクルト 60 32 27 1 .542 1
4 DeNA 60 25 33 2 .431 8
5 広島 57 21 33 3 .389 10
6 中日 60 21 38 1 .356 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 61 37 22 2 .627 -
2 ソフトバンク 59 35 24 0 .593 2
3 オリックス 60 32 27 1 .542 5
4 日本ハム 62 33 29 0 .532 5
5 ロッテ 60 28 30 2 .483 8
6 楽天 59 21 37 1 .362 15