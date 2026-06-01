アントワークスは6月1日より、全国の「伝説のすた丼屋」「名物すた丼の店」にて、牛カルビと豚トロを使用した「厚切りコンビすたみな焼肉丼」と「厚切りコンビねぎ塩焼肉丼」を期間限定で発売する。湿度や気温が高まり身体のだるさを感じやすい梅雨シーズンに、しっかりすたみなをつけてほしいとの想いから開発された総重量500g超のボリューム満点メニューであるとのことだ。

牛カルビ×豚トロを味わう新商品2種

今回登場する新商品は、オリジナルのタレで炒め上げた牛カルビと豚トロを大盛りご飯の上に盛り付けた食べ応え抜群の焼肉丼となっている。

「厚切りコンビすたみな焼肉丼」(1,390円)は、オリジナルの焼肉ダレをベースに秘伝のニンニク醤油ダレをブレンドした特製ダレで玉ねぎとともに炒め上げた一杯。牛カルビの濃厚な旨みと豚トロのジューシーな脂が絡み合い、ご飯が進む仕上がりとのことだ。

厚切りコンビすたみな焼肉丼 1,390円

「厚切りコンビねぎ塩焼肉丼」(1,390円)は、期間限定丼としては初となるニンニク不使用の商品。胡椒と塩を効かせた特製のねぎ塩ダレで炒め、仕上げにとろろをのせることで、仕事の合間のランチなどにおいが気になる時でも満足感を楽しめる味わいになっているという。

各種デリバリーサービスでの販売価格は店内で飲食する場合と異なり、一部店舗では価格が異なる場合がある。食材がなくなり次第販売終了となる予定だ。

販売店舗について

販売店舗は「伝説のすた丼屋」「名物すた丼の店」の全国各店舗となる。ただし、一部店舗やデリバリー専門店は対象外とのことだ。

厚切りコンビねぎ塩焼肉丼 1,390円

幅広いニーズに対応するボリュームアレンジ

ご飯とおかずを別々で食べたい人に向けた定食スタイルのほか、並盛の約2/3の量である「腹八分目」、並盛の2倍の肉を盛り付けた「肉W盛り」も用意されている。