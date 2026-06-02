コスモエネルギーホールディングスのグループ会社であるコスモ石油マーケティングはこのほど、国内初の大規模生産による国産SAF(Sustainable Aviation Fuel：持続可能な航空燃料)の羽田空港における供給が東京都の2026年度「国産SAF利用促進事業」に採択されたと発表した。

羽田空港就航の航空会社による国産SAFの利用拡大を期待

同事業は航空燃料の脱炭素化のみならず、東京都の国際的な競争力向上、SAFの安定的な供給や市場の発展に寄与するため、国産SAFと海外産SAFとの価格差を補助する「国産SAF利用促進事業」として、東京都が2025年度に全国で初めて開始したもの。コスモ石油マーケティングは2025年度に続き、同事業の採択事業者に決定した。

同事業を通じて、羽田空港へ就航する航空会社において国産SAFのさらなる利用拡大が促進されるものと期待される。

同事業の対象となるSAFは、2021年にNEDO(国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構)の「国産廃食用油を原料とするSAF製造サプライチェーンモデルの構築」助成事業として採択され取り組んできたものであり、国内で初めて大規模生産される国産SAFだ。持続可能な製品の国際的な認証制度「ISCC CORSIA認証」「ISCC EU認証」を取得している。

コスモ石油、日揮ホールディングス、レボインターナショナルの3社により設立されたSAFFAIRE SKY ENERGYが製造し、2025年度よりコスモエネルギーグループを通じて羽田空港に就航するエアラインに供給している。

コスモエネルギーグループは「2050年カーボンネットゼロ」を目指し、日本初の国産SAF供給に向けてサプライチェーン構築を進めてきた。また、SAF原料への再利用を目的として、サービスステーションでの廃食用油の市民回収実証を継続的に展開するなど、社会全体の機運醸成も後押ししている。

同社では「今後も、脱炭素化や循環型社会の実現を重要なテーマと認識し、社会的課題の解決と企業の持続的発展をめざすとともに、引き続き航空輸送におけるSAF利用を推進し、資源循環とサステナブル社会の実現に貢献してまいります」とコメントしている。