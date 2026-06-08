シンカが管理・運営をする「道の駅くるくる なると」は6月7日まで、「1500日のありがとうフェス」を開催している。

海鮮アジフライ丼

同フェスは、開業から1500日を迎えることを記念して実施する。期間中は、特別な限定メニュー5種類を提供する。

「くるくるなると大渦食堂」では、サクサクのアジフライと海の幸をタルタルソースで味わう「海鮮アジフライ丼」や、徳島の銘柄牛を旨辛に仕上げた「阿波黒牛ピリ辛ラーメン」を、それぞれ1,500円で販売する。

阿波黒牛ピリ辛ラーメン

大きめの徳島県産足赤海老を使用した「徳島産足赤エビフラ～イ定食」(1,815円)、徳島のブランド卵と7種の海鮮を合わせた「7種のとろ玉海鮮丼」(2,420円)も用意する。

お芋の和菓子専門店「芋屋鳴福」は、昨年の夏に大ヒットした極細けんぴの塩キャラメル味「極細塩キャラメルけんぴ」(660円)を再発売する。

極細塩キャラメルけんぴ

あわせて、1500日にちなんだお楽しみ企画も多数用意する。5,000円以上の購入で、暑い夏に便利なクールタオルを1,500個限定でプレゼントする。また、道の駅の限定商品を詰め合わせた、通常2,311円相当が1,500円となるお得な「1,500円感謝袋」も、数量限定で販売する。

さらに、今年の新商品である「鳴門わかめのザク飯だれ」「鳴門わかめと甘海老のおせんべい」、西日本ではここだけでしか買えない「帆立醤油」の3品を集めた新商品大試食会も実施する。