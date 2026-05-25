「道の駅サーモンパーク千歳」(北海道千歳市)は5月16日から、リニューアルオープンから1000日目を迎えることを記念した「サーモンパーク1000日大感謝祭」を開始した。期間は5月31日まで。

今回の目玉は、施設内の人気店「海鮮丼屋 とと丸」が、"サーモン丼専門店"としてリニューアルオープンすること。看板メニューの「サーモンてっぺん丼」(2,750円)をはじめ、太鼓の音とともに提供される総重量1.2kgのエンタメ丼「鮭の遡上丼(オス：4,620円／メス：8,580円)」など、鮭の街・千歳ならではの多彩なメニューを展開する。

サーモンてっぺん丼

期間中は、数字の「1000」にちなんだ日替わりの感謝企画を連日開催する。5月23日には、全おにぎりの中から1,000円で精鋭5個を指名・獲得できる、エンターテインメント性ある体験型企画「おにぎりドラフト5(ファイブ)」を開催する。

おにぎり

5月24日には、先着100名に鮭の旨味あふれる「鮭汁」を無料で提供する「ふるまいサケ」を実施。

ミニ鮭汁

5月25日～29日には、ストップウォッチで「10.00秒ピタリ」を目指す体験型イベント「ドリームチャレンジ！10秒ストップ丼」を実施する。

10秒ストップ丼

5月30日には、ストップウォッチで10.00秒ピタリを狙うと冷凍のトキシラズ丸ごと1本が当たる「10秒時しらずチャレンジ」を開催。5月31日には、制限時間1000秒(16分40秒)で、わんこそばスタイルでサーモン小丼を食べる「1000秒わんこサーモン」を、抽選10名限定(参加費 1,000円)で実施する。